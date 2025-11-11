Siyabonga Ngezana (28 de ani) tocmai a devenit cel mai amendat jucător al FCSB-ului din ultimii ani. Pentru că internaționalul sud-african a călcat din nou pe bec, la un an după ce a comis-o prima dată, remarcându-se printr-un scandal incredibil.

În decembrie 2024, Ngezana a fost crucificat de Gigi Becali, pe motiv că a refuzat să facă deplasarea alături de FCSB pentru un meci cu Farul! La vremea respectivă, jucătorul a susținut că e accidentat dar, potrivit spuselor lui Mihai Stoica, africanul a vrut să stea, la București, pentru a se întâlni, în acel weekend, cu... o prietenă!

Acel scandal s-a încheiat cu o amendă de 15.000 de euro pentru Ngezana. Acum, după povestea plecării sale de la hotelul echipei, la Cluj, sancțiunea va fi și mai mare, după cum a anunțat Mihai Stoica.

Presa sud-africană: Becali, „turbat“ că Ngezana stă singur în România

Acest al doilea scandal provocat de Ngezana tocmai a ajuns și în presa din țara sa. Jurnaliștii sud-africani au venit cu o a doua explicație, dincolo de episodul de la Cluj, pentru că apărătorul FCSB-ului a căzut în dizgrația lui Becali.

„Supărarea lui Becali e legată de faptul că jucătorul refuză să-și aducă soția în România și stă singur în această țară. Din acest motiv, Becali a <<turbat>> și a pus sub semnul întrebării prioritățile lui Ngezana. Becali crede că fotbalistul nu e dedicat sută la sută echipei și, de aceea, a trecut la niște declarații extrem de dure în presa locală“, a notat Soccerladuma, un site dedicat fotbalului din Africa de Sud.

Pentru a susține această idee, sursa citată a preluat și o serie de declarații date de patronul FCSB-ului.

„Ngezana are nevasta în Africa. I-am zis să o aducă aici. Dar el nu înțelege. Ei (n.r. – africanii) nu sunt civilizați. Nu vreau să fac afirmații discriminatorii, dar nu te poți înțelege cu fotbaliștii africani. Le zici să facă ceva, ei fac cu totul altceva“, e declarația din text atribuită patronului de la FCSB.

Siyabonha Ngezana a ajuns la actuala sa echipă, în vara anului 2023. Contractul său cu FCSB e valabil până pe 30 iunie 2027.

