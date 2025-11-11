FCSB a făcut implozie! E o realitate incontestabilă pentru campioana României, când vedem dezastrul istoric din Superligă, plus actele de indisciplină care au început să-l îngrozească până și pe Mihai Stoica, de obicei, un aliat al jucătorilor.

Pe fondul acestei situații, pare că cei de la FCSB s-au convins de o zicală potrivit căreia din haos se poate ieși doar prin dictatură. Ce-i drept, în cazul de față, dictatura are alt sens și înseamnă impunerea unor norme disciplinare mult mai severe, dacă jucătorilor li s-a urât cu binele.

În acest context, Mihai Stoica a anunțat că vor intra în vigoare noi amenzi, la FCSB, iar jucătorii vor fi înștiințați, în acest sens, după pauza competițională prilejuită pentru meciurile echipelor naționale.

„Am decis să convoc de urgenţă Consiliul de Administraţie şi să luăm măsuri. În afara amenzilor care se vor aplica lui Bîrligea și lui Ngezana. La primul salariu, ei vor lua mult mai puţini bani... De acum, vor fi amenzi poate unice în fotbalul românesc, dar vor fi înştiinţaţi jucătorii despre cuantumul amenzilor când vin de la naţionale. Va fi un act adiţional la regulamentul actual. Pentru că Gigi (n.r. – Gigi Becali) are dreptate! Nu există o echipă care să aibă atâţia jucători care să conteste deciziile arbitrilor, deşi am avut discuţii“, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

„Fotbaliști care n-au nicio urmă de respect!“

Furios din cauza rezultatelor slabe, dar și din cauza actelor de indisciplină – FCSB a avut cinci eliminări în 30 de meciuri oficiale, în acest sezon! – Meme a continuat să vorbească pe un ton extrem de dur despre ce se petrece la echipă.

„E adevărat, îmi asum, e vina mea, că nu i-am amendat niciodată. Am considerat că, dacă din 1992 fac meseria asta şi a mers aşa, înseamnă că se poate și în continuare, chiar dacă generaţiile se schimbă. Dar n-am realizat că există fotbalişti care n-au nici măcar o urmă de respect pentru noi şi nu e prima oară când se întâmplă. E picătura care a umplut găleata, că au fost multe pahare până acum. Da, am trecut cu vederea până acum, că dacă ieşea bine, uitam şi de amenzi. Am greşit, e clar că am greşit“, a continuat Meme.

Acesta a făcut o referire directă la eliminarea lui Bîrligea, în meciul cu Hermannstadt (3-3), episod care l-a scos din sărite și pe Gigi Becali.

„Bîrligea nu are nicio scuză. Am realizat că putea fi eliminat de prima dată, că atunci l-a imitat pe Radu Petrescu, cu un gest copilăresc. Cred cu convingere că e la ultima abatere. Va fi şi amendat şi şi-a dat seama că şi-a bătut joc de echipă. Le-am spus de nenumărate ori să nu mai conteste deciziile arbitrilor, că oricum nu se întorc şi îi fac duşmani“, a spus Mihai Stoica.

