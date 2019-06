VIDEO | CFR Cluj a castigat si meciul cu Mlada Boleslav! Ultimul amical din Austria va fi cu Sparta Praga

CFR Cluj a castigat si meciul cu Mlada Boleslav din stagiul de pregatire din Austria.

Singurul gol al echipei lui Petrescu a fost reusit de Burca. Aceasta a fost penultima partida de pregatire pentru CFR in Austria. Ultimul meci va fi Sparta Praga.

Cfr Cluj-Mlada 1-0, gol Burca pic.twitter.com/jhocBfLVwR — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) June 28, 2019

CFR Cluj a invins cu 2-1 pe Osijek in primul amical. Pentru campioana Romaniei au marcat Damjan Djokovic in minutul 17 si Costasche in minutul 59.