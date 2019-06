CFR "plange" dupa ce a pierdut unul dintre cei mai buni jucatori de la EURO: "Pentru noi era Messi!" Unde ii recomanda Petrescu lui Puscas sa se transfere

Romania a fost eliminata in semifinale la EURO U21. Germania s-a calificat in marea finala dupa ce a invins cu 4-2.

Dan Petrescu este de parere ca Romania a ratat calificarea in marea finala a EURO din pricina fazelor fixe. Petrescu si-a avertizat si jucatorii de la CFR sa fie atenti in aparare dupa ce a vazut in meciul cu Germania.

Petrescu il regreta pe Cristi Manea. Unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Radoi la EURO si-a terminat imprumutul la CFR Cluj si se va intoarce la Apollon Limassol.

"In fotbal exista doar invingatori si invinsi, nu exista ca pierzi frumos sau urat. Daca eram mai atenti puteam castiga meciul, dar din pacate o veche meteahna a noastra, adica fazele fixe, ne-a facut sa pierdem acest meci. Ca joc, meritam mai mult. Daca nu stii sa te aperi la fazele fixe nu ai cum sa castigi trofee.

Manea este Messi pentru noi. A fost Messi. A fost mereu in teren, constant, foarte bun si nu s-a simtit ca avea Under 21. El a facut un turneu foarte bun. Sincer, sunt surprins de valoarea lui Puscas. Nu il cunosteam asa bine. Poate sa joace in orice campionat, dar eu l-as vedea in campionatul din Spania. In Anglia ii va fi mult mai greu chiar daca este un atacant bataios.

Nu ai ce sa compari. Noi jucam la nivel de senori, ei au jucat la tineret. Hai sa-i vedem la seniori. Daca la seniori vor obtine rezultatele noastre sau le vor depasi, putem face comparatii", a declarat Dan Petrescu pentru ProTV.