CFR Cluj a trecut de Lugano, în turul 2 preliminar Europa League, după un veritabil miracol fotbalistic. Dar cum miracolele nu se întâmplă în fiecare zi, meciul-tur cu Braga (Portugalia) a tăiat din elanul formației pregătite de Dan Petrescu.

După înfrângerea din prima manșă, 1-2 la Cluj, CFR are acum o misiune infernală, de a obține calificarea, în returul din Portugalia (diseară, ora 21.30). Mai ușor de zis, greu de făcut, în condițiile în care lipsește Louis Munteanu, după cum sport.ro a explicat aici.

În plus, Braga, după un start mai slab de sezon, începe să joace tot mai bine, pe măsură ce se înmulțesc meciurile oficiale din această campanie.

Braga – CFR Cluj, LIVE TEXT, în turul 3 preliminar Europa League

În acest moment, perspectivele europene ale CFR-ului sunt sumbre. Pentru că, realist vorbind, șansele ardelenilor, de a trece de Braga sunt mici. Ceea ce înseamnă că, în caz de eliminare, formația din Gruia va „ateriza“ în play-off-ul Conference League.

În această fază, CFR va da de învinsa dublei Brann (Norvegia) – Hacken (Suedia). Cel mai probabil, de Hacken, care a fost învinsă, în prima manșă, acasă, scor 0-2. Returul e programat pentru, diseară, de la ora 20.00.

Miza unei eventuale duble CFR – Hacken / Brann va fi „supraviețuirea“ în cupele europene prin calificarea în grupa de Conference League. Pentru că echipele care vor fi eliminate, în play-off-ul acestei competiții, vor părăsi cupele europene, ediția 2025-2026.

Ce se întâmplă însă, dacă CFR va reuși marea surpriză și va elimina Braga, diseară? Echipa lui Dan Petrescu va avansa, în play-off-ul Europa League și își va asigura prezența într-o grupă europeană, fie în Europa League, fie în Conference League.

În play-off-ul Europa League, în cazul în care CFR va trece de Braga, formația clujeană va întâlni învingătoarea dublei Noah (Armenia) – Lincoln Red Imps (Gibraltar). În tur, a fost 1-1 pe terenul formației din Gibraltar. Returul se va juca, diseară, de la ora 20.00.

