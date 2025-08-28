CFR Cluj - Hacken, de la 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro! Misiune imposibilă pentru ardeleni

Partida CFR Cluj - Hacken, din returul play-off-ului de Conference League, va avea loc joi, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
CFR Cluj - Hacken, de la 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro
În meciul tur din Suedia, CFR Cluj a pierdut șocant cu 2-7, iar ardelenii vor avea nevoie de o minune pentru a întoarce scorul.
Echipa antrenată de Andrea Mandorlini vine după înfrângerea, scor 4-1, cu Oțelul din Superliga și se află pe locul 14 în campionat.
De cealaltă parte, Hacken se află pe locul 9 în Suedia și vine după victoria cu 5-1 în fața lui Varnamo din campionat.
Ricardo Cadu sare în apărarea lui Dan Petrescu după demisia de la CFR
„Am crezut că CFR putea să facă o echipă mai bună, care să intre în grupe. Nu puteam spune că o formație din Suedia ar putea câștiga 7-2 cu CFR. Problema nu e la antrenor. E la jucători. Sunt jucători care nu au calitate să fie la CFR. Nu au valoare”, a spus Cadu, conform DigiSport.
După eșecul usturător cu Hacken, Dan Petrescu și-a anunțat plecarea, iar conducerea a apelat din nou la Andrea Mandorlini, italianul care a mai pregătit echipa în trecut.
Cadu, un simbol al CFR-ului din Gruia
Ajuns în România în 2006, Ricardo Cadu a rămas opt ani la CFR Cluj, unde a devenit unul dintre cei mai apreciați străini din istoria clubului. A bifat 250 de meciuri și 30 de goluri pentru „feroviari”, cucerind 7 trofee: trei titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale României.