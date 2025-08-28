CFR Cluj - Hacken, de la 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro! Misiune imposibilă pentru ardeleni

Partida CFR Cluj - Hacken, din returul play-off-ului de Conference League, va avea loc joi, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

CFR Cluj - Hacken, de la 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro

În meciul tur din Suedia, CFR Cluj a pierdut șocant cu 2-7, iar ardelenii vor avea nevoie de o minune pentru a întoarce scorul.

Echipa antrenată de Andrea Mandorlini vine după înfrângerea, scor 4-1, cu Oțelul din Superliga și se află pe locul 14 în campionat.

De cealaltă parte, Hacken se află pe locul 9 în Suedia și vine după victoria cu 5-1 în fața lui Varnamo din campionat.

