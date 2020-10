NEWS ALERT! VESTE DE ULTIMA ORA pentru FCSB! 4 titulari s-au vindecat de coronavirus si pot reveni la antrenamente

FCSB a fost unul dintre cluburile cele mai afectate de Covid-19 in acest sezon.

In urma cu putin timp insa, formatia patronata de Gigi Becali a primit o veste buna. Conform ProSport, 5 dintre fotbalistii infectati cu coronavirus s-au vindecat si pot relua antrenamentele cu echipa in vederea pregatirii meciului cu Academica Clinceni.

Dintre acestia fac parte 4 titulari ai echipei antrenate de Toni Petrea, respectiv Ovidiu Popescu, Iulian Cristea, Valentin Cretu si Andrei Miron. Al cincilea este tanarul Andrei Pandele, mijlocasul central in varsta de 17 ani. Conform aceleiasi surse, dupa ce fusesera depistati pozitiv in septembrie inainte de meciul cu Backa Topola, cei 5 au fost reinfectati cu Covid-19 pe data de 9 octombrie, dar au cerut sa fie retestati. In urma celui de-al doilea test, efectuat in urma cu doua zile, a reiesit ca fotbalistii nu sunt infectati si astfel se pot prezenta la antrenamentele echipei.

Totusi, nu vin doar vesti bune pentru ''ros-albastri'', intrucat acestia nu se vor putea baza la meciul impotriva Clinceniului pe Andrei Vlad. Acesta a fost convocat la nationala de tineret pentru meciurile cu Ucraina si Malta si a intrat in contact direct cu Alexandru Pascanu, care a fost depistat pozitiv cu Covid-19.

Astfel, Vlad se afla in izolare si va fi inlocuit in poarta FCSB-ului pentru meciul cu Academica Clinceni cel mai probabil de Catalin Straton.