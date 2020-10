De ce a plecat Hagi de la Viitorul? 'Regele' a dezvaluit totul in presa din Austria

Gica Hagi a recunoscut motivele pentru care a plecat de la Viitorul din functia de antrenor.

Fostul decar al Romaniei a a vorbit pentru publicatia derstandard.at. Romania si Austria vor juca in Nations League, iar jurnalistii austrieci au facut un interviu cu Hagi. Ei l-au intrebat si de ce a decis sa plece de la Viitorul. Fostul jucator de la Barcelona a recunoscut ca avea nevoie de o pauza pentru a se concentra pe academia clubului.

"A fost un moment in sezonul trecut cand am luat decizia de a aduce un alt antrenor si de a ma concentra in principal pe partea administrativa. In acelasi timp, am vrut sa am grija de academia clubului, care a fost de fapt ideea fondatoare a acestei echipe. Nu trebuie sa uitati ca am lucrat incontinuu timp de 10 ani, in toate departamentele clubului, organizational, sportiv si in departamentul de scouting. La un moment dat este suficient", a spus Hagi pentru derstandard.at.

Finantatorul de la Viitorul Constanta a declarat ca a avut mai multe oferte, dar vrea in continuare sa aiba parte de o pauza.

"Voi accepta o noua provocare la momentul potrivit si ma voi intoarce pe banca de antrenori. Am avut acum oferte foarte interesante si tentante de a lucra ca antrenor. Cu toate acestea, in acest moment am vrut sa fac un pas in spate in meseria de antrenor", a declarat Gica Hagi.

Hagi a plecat in luna august de la Viitorul, iar in locul lui a venit antrenorul Ruban de la Barrera.