Inca un caz de Covid-19 la nationala lui Mutu?! Unul dintre jucatori a prezentat simptome chiar inainte de meciul cu Malta U21. Care ar fi jucatorul

Romania U21 s-a impus la scor cu Malta U21, 4-1!

Nationala de tineret s-a impus fara probleme in ciuda faptului ca au avut numeroase absente in lot. Una dintre principalele absente a fost cea a lui Adrian Mutu, selectionerul nationalei U21, care a ramas in izolare dupa ce a luat contact cu secundul sau, depistat cu Covid-19 in urma celui mai recent test.

Alexandru Pascanu a fost si el testat pozitiv si bagat in izolare, lipsind astfel de la meciul cu Malta, in timp ce Andrei Vlad, portarul FCSB-ului a fost trimis in izolare dupa ce a fost contact direct cu Pascanu, in ciuda faptului ca testul sau a iesit negativ.

Dupa meci, FRF a anuntat ca unul dintre fotbalistii U21 a prezentat simptome de Covid-19 chiar inainte de partida de la Giurgiu si a fost bagat in izolare dupa ce a acuzat stari de greata.

Conform Digi Sport, fotbalistul este Radu Boboc, fundasul de la Viitorul, care nu a fost in lot pentru meciul de aseara, in ciuda faptului ca trebuia sa fie printre titulari.