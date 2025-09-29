VIDEO Nervi întinși la maximum în derby-ul Clujului! Suporterii au aruncat cu scaune

Nervi întinși la maximum în derby-ul Clujului! Suporterii au aruncat cu scaune
CFR Cluj și ”U” Cluj au încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul din etapa a 11-a din Superliga.

CFR Cluj Superliga U Cluj
Djokovic a deschis scorul în minutul 9, dar ”U” Cluj a reușit să întoarcă scorul până în pauză și în urma golurilor marcate de Mikanovic și Luikic, ambele goluri au venit în urma unor pase oferite de Dan Nistor.

„Feroviarii” au egalat prin Biliboc, care a trimis un șut frumos din afara careului în minutul 58 și meciul s-a încheiat la egalitate.

Nervi întinși la maximum după finalul meciului

Din derby-ul Clujului nu a lipsit spectacolul din tribune, iar cele două galerii au asigurat o atmosferă incredibilă pe Cluj Arena.

După fluierul final suporterii lui CFR Cluj au avut un conflict cu forțele de ordine de pe Cluj Arena și au aruncat cu scaune în zona acestora.

A fost nevoie de intervenția mai multor stewards pentru a putea liniști spiritele în galeria „vișinie”.

U Cluj - CFR Cluj 2-2

Echipele de start:

  • U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu - Artean, Drammeh - Postolachi, Nistor, El Sawy - Lukic
  • Rezerve: Lefter, I. Chirilă, Capradossi, Toșca, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Fabry, Orban, Bota, Macalou, Trică
  • Antrenor Ioan Ovidiu Sabău


  • CFR Cluj: Hindrich - Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, T. Keita - Cordea, L. Munteanu, Biliboc
  • Rezerve: Gal, Abeid, Kun, Zouma, Kresic, Emerllahu, Korenica, Păun, Fică, Ciubăcan, Slimani, Cernigoi
  • Antrenor: Andrea Mandorlini
