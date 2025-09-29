FOTO ȘI VIDEO Prezență de gală la derby-ul Clujului! Un actor legendar e mare fan U Cluj

Prezență de gală la derby-ul Clujului! Un actor legendar e mare fan U Cluj
U Cluj se duelează cu CFR Cluj în derby-ul etapei cu numărul 11 din Superliga României.

florin piersicCFR ClujU ClujSuperliga
Derby-ul de pe Cluj Arena a avut parte de un specator de gală. Florin Piersic s-a aflat la lojă.

Florin Piersic, prezent la derby-ul U Cluj - CFR Cluj

Îndrăgitul actor român este mare fan al celor de la Universitatea Cluj. Ajuns la 89 de ani, Florin Piersic a fost personajul principal al scenografiei suporterilor celor de la U Cluj.

Mărgelatu, personajul interpretat de Florin Piersic, a apărut pe un banner imens afișat de galeria Șepcilor Roșii. Scenografia a fost însoțită de coloana sonoră a filmului.

Înaintea meciului, legendarul actor a ținut și un scurt discurs: ”Eram elev de liceu când plângeam de fericire că mă duc la meci să văd Universitaea Cluj. Au trecut atâtea zeci de ani, iar azi mă aflu aici împreună cu dumneavoastră.

Vă îmbrățișez și sunt fericit că sunt pe stadionul ăsta unde o să joace Universitatea cu CFR Cluj. Îmi aduc aminte când veneam la meci acum zeci de ani și spuneam ’Haide, U, haide, U, bagă golul cum știi tu!’. Să sperăm că meciul ăsta o să ne aducă bucurii”.

