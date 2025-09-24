CFR Cluj a ratat calificarea în cupel europene, după ce a pierdut 7-3 cu Hacken în play-off-ul pentru UEFA Europa League. Mai mult, ardelenii nu au avut nici măcar un start mai bun de campionat.



Echipa pregătită de Andrea Mandorlini se situează pe poziția a 12-a cu opt puncte. După nouă etape, trupa din Gruia a bifat o singură victorie, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și trei înfrângeri.



Ionuț Lupescu a văzut transferurile de la CFR Cluj și a tras o concluzie



În ciuda startului modest de campionat, CFR Cluj a realizat câteva transferuri importante. Nume sonore din fotbalul mondial. E vorba despre Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani.



Ionuț Lupescu, fost internațional român, s-a rezumat să spună despre perioada celor de la CFR Cluj de transferuri că ardelenii au adus nume mari dintotdeauna la echipă.



”CFR întotdeauna a fost un club atipic. Nu prea au avut jucători români. Au câștigat multe titluri cu Arpad Paszkany si Iuliu Mureșan. În mare parte au mers pe străini. Asta e filosofia lor”, a spus Lupescu, potrivit digisport.



