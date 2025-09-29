GALERIE FOTO Atmosferă incendiară în derby-ul Clujului! Coregrafia „Șepcilor Roșii”

Atmosferă incendiară &icirc;n derby-ul Clujului! Coregrafia &bdquo;Șepcilor Roșii&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Derby-ul ”U” Cluj - CFR Cluj se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

TAGS:
U ClujCFR ClujSuperligaatmosfera
Din articol

În momentul redactării articolului „feroviarii” conduc cu 1-0, în urma golului marcat de Djokovic în minutul 9.

Atmosferă spectaculoasă pe Cluj Arena 

Suporterii lui ”U” Cluj au pregătit o coregrafie pentru a onora prezența pe stadion a lui Florin Piersic. 

Marele actor român este fan al „Șepcilor Roșii”, iar suporterii lui ”U” Cluj au prezentat o coregrafie în care este înfățișat „Mărgelatu”, unul dintre personajele celebre pe care le-a interpretat Florin Piersic.

Odată cu starul meciului atmosfera din interiorul arenei s-a încins, pentru că cei din peluza lui ”U” Cluj au aprins torțe și au început să scandeze numele favoriților.

  • Vlcsnap 2025 09 29 21h09m29s052
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

U Cluj - CFR Cluj, derby de la 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

Echipele de start:

  • U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu - Artean, Drammeh - Postolachi, Nistor, El Sawy - Lukic
  • Rezerve: Lefter, I. Chirilă, Capradossi, Toșca, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Fabry, Orban, Bota, Macalou, Trică
  • Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

  • CFR Cluj: Hindrich - Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, T. Keita - Cordea, L. Munteanu, Biliboc
  • Rezerve: Gal, Abeid, Kun, Zouma, Kresic, Emerllahu, Korenica, Păun, Fică, Ciubăcan, Slimani, Cernigoi
  • Antrenor: Andrea Mandorlini
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO
Peisaj de iarnă la B&acirc;lea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
U Cluj - CFR Cluj 2-1: răsturnare de scor, &icirc;n doar trei minute!
U Cluj - CFR Cluj 2-1: răsturnare de scor, în doar trei minute!
A venit nota de plată pentru B&icirc;rligea! Suma virată de Gigi Becali &icirc;n contul rivalei CFR Cluj
A venit nota de plată pentru Bîrligea! Suma virată de Gigi Becali în contul rivalei CFR Cluj
Anunțul făcut de Ioan Varga, după ce FIFA a dictat interdicție la transferuri pentru CFR Cluj
Anunțul făcut de Ioan Varga, după ce FIFA a dictat interdicție la transferuri pentru CFR Cluj
ULTIMELE STIRI
Everton - West Ham 1-0, ACUM pe VOYO! Deschidere de scor
Everton - West Ham 1-0, ACUM pe VOYO! Deschidere de scor
U Cluj - CFR Cluj 2-1: răsturnare de scor, &icirc;n doar trei minute!
U Cluj - CFR Cluj 2-1: răsturnare de scor, în doar trei minute!
Transferă FCSB de la revelația Superligii?! &rdquo;E foarte complicat!&rdquo;
Transferă FCSB de la revelația Superligii?! ”E foarte complicat!”
Prima decizie a lui Reghecampf, &icirc;n fața furiei fanilor: arabii, fără cuvinte!
Prima decizie a lui Reghecampf, în fața furiei fanilor: arabii, fără cuvinte!
Surpriză! Decizia luată &icirc;n cazul lui Stanciu
Surpriză! Decizia luată în cazul lui Stanciu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: Acum &icirc;l sun, dau 4,5 milioane de euro!

Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Young Boys din Europa League: &rdquo;Prima variantă &icirc;n meciurile tari&rdquo;

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Young Boys din Europa League: ”Prima variantă în meciurile tari”

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a &bdquo;roș-albaștrilor&rdquo; &icirc;n Superliga

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a „roș-albaștrilor” în Superliga

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: &bdquo;Are calitate și potențial! E de viitor!&rdquo;

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: „Are calitate și potențial! E de viitor!”

Pe ce loc a urcat FCSB &icirc;n Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Reghecampf, &bdquo;sf&acirc;șiat&ldquo;: &bdquo;Afară cu el. Acum!&ldquo;. Poza care circulă &icirc;n Sudan arată furia fanilor

Reghecampf, „sfâșiat“: „Afară cu el. Acum!“. Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor



Recomandarile redactiei
Transferă FCSB de la revelația Superligii?! &rdquo;E foarte complicat!&rdquo;
Transferă FCSB de la revelația Superligii?! ”E foarte complicat!”
U Cluj - CFR Cluj 2-1: răsturnare de scor, &icirc;n doar trei minute!
U Cluj - CFR Cluj 2-1: răsturnare de scor, în doar trei minute!
Everton - West Ham 1-0, ACUM pe VOYO! Deschidere de scor
Everton - West Ham 1-0, ACUM pe VOYO! Deschidere de scor
Prima decizie a lui Reghecampf, &icirc;n fața furiei fanilor: arabii, fără cuvinte!
Prima decizie a lui Reghecampf, în fața furiei fanilor: arabii, fără cuvinte!
Surpriză! Decizia luată &icirc;n cazul lui Stanciu
Surpriză! Decizia luată în cazul lui Stanciu
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol &icirc;n amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Regatul Unit vrea să &icirc;năsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

stirileprotv Regatul Unit vrea să înăsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Rezultate alegeri parlamentare &icirc;n Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de &rdquo;Patrioți&rdquo;

stirileprotv Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

stirileprotv Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!