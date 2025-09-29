În momentul redactării articolului „feroviarii” conduc cu 1-0, în urma golului marcat de Djokovic în minutul 9.

Atmosferă spectaculoasă pe Cluj Arena



Suporterii lui ”U” Cluj au pregătit o coregrafie pentru a onora prezența pe stadion a lui Florin Piersic.

Marele actor român este fan al „Șepcilor Roșii”, iar suporterii lui ”U” Cluj au prezentat o coregrafie în care este înfățișat „Mărgelatu”, unul dintre personajele celebre pe care le-a interpretat Florin Piersic.

Odată cu starul meciului atmosfera din interiorul arenei s-a încins, pentru că cei din peluza lui ”U” Cluj au aprins torțe și au început să scandeze numele favoriților.

