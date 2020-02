"Ne e frica de Dinamo? Sa mor eu..." Un patron din Liga 1 vrea sa le strice sarbatoarea "cainilor"! Declaratie RAZBOINICA inaintea ultimei etape din sezonul regulat

Dinamo a fost avertizata.

Dinamo merge in deplasare la Medias in ultima etapa a sezonului regulat. "Cainii" sunt deja matematic in play-out, insa Gaz Metan se lupta pentru un loc in play-off-ul campionatului.

Patronul Mediesenilor, Ioan Marginean, spune ca e sigur ca echipa sa va lua cele trei puncte etapa viitoare si va fi in primele 6 clasate.

"Eu nu am niciun fel de emotie. Toata problema e la jucatori. Ei incearca sa indeplineasca obiectivul. Nu ajungeam pana aici daca nu credeam ca nu se poate. Noi suntem la mana noastra. Daca nu castigam, nu meritam. Noi am batut 4-0 pe FCSB, ce sa facem? Ne e frica de Dinamo? Sa mor eu… Ne e frica de Dinamo? Statistica e la mine. O sa batem cu 2-0. Daca reusim sa ne calificam in play-off, atunci baietii vor lua prima de obiectiv. Daca nu, mergem mai departe pentru ca suntem o echipa profesionista", a spus Ioan Marginean la prosport.

