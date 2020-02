"FCSB are probleme, se vede cu ochiul liber!" Dinamovistii erau siguri ca vor castiga derby-ul! In ce stadiu mai sunt negocierile cu investitorii arabi

Din articol Mai vin seicii la Dinamo?

Florin Prunea a vorbit despre victoria in fata FCSB-ului.

Managerul general al "cainilor", Florin Prunea, a declarat ca se astepta la o victorie in fata FCSB-ului, pe care o vede o echipa cu probleme mari. Oficialul dinamovistilor spune ca Bogdan Vintila are probleme de lot, dar si pregatirea jucatorilor este la un nivel destul de scazut, majoritatea duelurilor din derby fiind castigate de echipa alb-rosilor.

"Ma asteptam sa castigam, am spus de la inceput ca si cu suporterii nostri in spate le va fi greu celor de la FCSB. FCSB e o echipa cu probleme, se vede. Nu au atacanti, au calitate la jucatori, dar se vede ca au probleme. Ei nu au avut nicio ocazie de poarta, nu s-au apropiat si daca eram mai atenti victoria putea fi mult mai clara. Una peste alta, o partida castigata. Nu cred ca poate contesta cineva. FCSB are probleme de lot si de atacant in primul rand. Sufera ca nu au un atacant acolo. Se vede cu ochiul liber ca e o echipa cu probleme si din punct de vedere fizic i-am dominat total. Pare o echipa normala. A iesit asa cum ne-am dorit cu totii", a spus Florin Prunea la PRO X.

Mai vin seicii la Dinamo?

Inaintea partidei s-a vorbit si de o prezenta a investitorilor arabi care s-au interesat de achizitionarea clublui din Stefan cel Mare. Florin Prunea spune ca nu stie nimic de asa ceva:

"Nu am vazut pe nimeni, chiar nu am vazut pe nimeni. In loja noastra a clublui nu era nimeni. Sunt lucruri care pe noi ne depasesc", a mai spus Prunea.