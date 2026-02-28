Echipa FC Augsburg a obţinut vineri a 150-a sa victorie în cel de-al 500-lea meci disputat în Bundesliga, impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei FC Koln, informează agenţia DPA.

Augsburg, meciul 500 și victoria 150 în Bundesliga în 2-0 cu FC Koln

Gazdele au deschis scorul în repriza secundă, prin portughezul Rodrigo Ribeiro (foto - 55), iar apoi şi-au majorat avantajul în timpul adiţional, prin francezul Alexis Claude-Maurice (90+6).

FC Augsburg, care i-a provocat singura înfrângere din acest sezon liderului Bayern Munchen, luna trecută pe Allianz Arena, ocupă momentan locul al nouălea în Bundesliga, cu 31 de puncte.