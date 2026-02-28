VIDEO FC Augsburg, cea mai ”rotundă” echipă din Bundesliga! Ce dublă performanță au bifat bavarezii

FC Augsburg, cea mai "rotundă" echipă din Bundesliga! Ce dublă performanță au bifat bavarezii
Succes istoric în ultima etapă pentru Augsburg.

FC AugsburgRodrigo RibeiroAlexis Claude-MauriceBayern MunchenFC Koln
Echipa FC Augsburg a obţinut vineri a 150-a sa victorie în cel de-al 500-lea meci disputat în Bundesliga, impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei FC Koln, informează agenţia DPA.

Augsburg, meciul 500 și victoria 150 în Bundesliga în 2-0 cu FC Koln

Gazdele au deschis scorul în repriza secundă, prin portughezul Rodrigo Ribeiro (foto - 55), iar apoi şi-au majorat avantajul în timpul adiţional, prin francezul Alexis Claude-Maurice (90+6).

FC Augsburg, care i-a provocat singura înfrângere din acest sezon liderului Bayern Munchen, luna trecută pe Allianz Arena, ocupă momentan locul al nouălea în Bundesliga, cu 31 de puncte.

Astăzi se joacă marele derby Bayern Munchen - Borussia Dortmund

Capul de afiş al runde a 24-a a ligii germane îl reprezintă duelul dintre primele două clasate, Bayern Munchen şi Borussia Dortmund, care va avea loc sâmbătă de la ora 19:30, zi în care urmează să se dispute şi partidele Borussia Monchengladbach - Union Berlin, Hoffenheim - St Pauli, Bayer Leverkusen - FSV Mainz şi Werder Bremen - FC Heidenheim.

Duminică sunt programate meciurile VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg, Eintract Frankfurt - SC Freiburg şi Hamburger SV - RB Leipzig, informează Agerpres.

Clasamentul din Bundesliga

Clasamente oferite de Sofascore
