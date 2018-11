"Ne-am pus la masa, Pancu cerea bere intruna! A fost primul care a vomitat" :) Dezvaluiri despre cum aratau betiile la Rapid

Daniel Pancu era liderul Rapidului si in bar

Marius Maldarasanu a povestit cum decurgea o seara de distractie la Rapid. Daniel Pancu era lider si in bar.

"Am fost in Cipru in cantonament. Dupa ce am mancat, am mers la o bere. Eu, Pancone, Maftei, Karamian, Nae Constantin si preparatorul fizic. Nu era nimeni in bar. A cerut 6 beri mari si a inceput sa bea. Noi nu terminasem nici jumatate, ca el cerea din nou. Doar Maftei nu a avut probleme. Pancone a fost primul care a vomitat cand am iesit. Incepusem sa cantam cantece din galerie, pe strada. Si Karamian se facuse praf."



"Daniel Pancu e un model. A jucat pana la o varsta la care unii nici nu viseaza. Mereu le-am spus astora si elevilor mei de la Astra II. Pancu e un jucator care in momentul care era de sprit, era de sprit. Stie toata lumea. Dar cand era de antrenament, era de antrenament."

"Daca facea o betie toata noaptea, apoi avea antrenament la 11, nu se vedea acest lucru. Nu era genul care sa se fofileze de la antrenament, sa spuna ca il doare ceva", a povestit Maldarasanu in Gazeta Sporturilor.