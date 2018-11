"Noi am distrus cluburi, branduri si stadioane, iar un guvern strain isi creste fotbalistii in inima Romaniei!" Reactia dura a lui Marica

Ciprian Marica a avut o reactie transanta pe Facebook, dupa ce a aflat ca Guvernul maghiar a trimis 6,5 milioane de euro in Romania, pentru finantarea cluburilor Sepsi si Miercurea Ciuc (Csikszereda). (DETALII AICI)

Marica lauda sprijinul venit de la Budapesta, dar critica faptul ca Guvernul roman nu se implica in niciun fel in sustinerea fotbalului.

Iata mesajul postat de Ciprian Marica:



"Iata ca ungurii pot sa faca la ei si sa faca si la noi. Un guvern strain isi creste fotbalistii in inima Romaniei! Bravo lor! Noi am pustiit tot! Am distrus cluburi, branduri, baze sportive, terenuri, stadioane, sali! Am pus biruri, am pus piedici de toate felurile celor care au incercat sa mai faca ceva!"



"Aproape ca am ras de pe suprafata tarii urmele unui fenomen social, de la baza la varf! Strainii construiesc insa la noi in tara. Fac baze sportive, educatie sportiva, vor creste la noi fotbalisti pentru tarile lor! Ne mai. mira? Am instrainat pamantul, apa, gazele, tot ce se putea! Vom instraina si aerul, daca va fi posibil. Inca o data felicitari si celor care au documentat articolul, si guvernului maghiar pentru sprijinul acordat sportului. La noi, un fenomen social care aducea atata bucurie romanilor a fost ajutat sa dispara. Fotbalul, sportul in totalitate!"



"Vorbesc despre fotbal pentru ca mie mi-a dat educatie, prieteni, bunastare materiala si putea da asta multor romani. Fotbalul m-a facut ceea ce sunt acum. Si acum ma doare inima sa vad cum altii construiesc si noi distrugem! Pana cand?"