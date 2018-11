Acuzatii GRAVE pentru Marica si Danciulescu: "Sa lase valizele si sa mai vina pe la meciuri!" Au inventat un nou caz Valiza?

Cei doi oficiali ai Farului acuzasera clubul bucurestean ca a incercat sa le corupa jucatorii in pauza meciului din weekendul trecut.

"Dupa meciul cu Farul, au aparut stiri ca a venit unul cu o geanta de bani pe aici, pe la vestiare, si ca a scos teancurile de bani din ea si a vrut sa-i dea jucatorilor.

A spus Ciprian Marica ca i-a dat cineva din cabina lui mesaj ca e unul cu o geanta de bani la ei in cabina. Dracu, cine sa fie? Noi d-abia avem bani sa ne platim salariile noastre si sa mai dam si altora?

S-au suparat si jucatorii, ca de ce lor le dam salariile cu intarziere si trimitem valizele pline pentru altii. Marica si Danciulescu sa mai vina pe stadioane, pe la meciuri, sa nu mai aduca asemenea acuzatii grave pe mesaje primite de la nu-stiu-cine si sa mai lase valizele in sifonier.

Nu aducem niciun bine fotbalului cu chestii din astea. Marica a vrut sa distraga atentia de la ceva cu declaratia asta. Baciu munceste ca un caine toata saptamana, pregateste bine meciul, jucam si in 10 oameni in repriza a doua, ii batem cu 3-0 si ei viseaza valize.

Ce vrei, sa iti cauti niste scuze pe seama noastra? De ce s-a oprit Marica si nu a mai facut vreun comentariu? A innebunit lumea cu valizele - valiza lui Dragnea, valiza alora contra lui Dragnea, valizele din Gara de Nord… Ce dracu, suntem in Siria, ne gandim numai la valize-bomba?

Mai, oameni buni, se apropie Balaceana, nu alta! In tara asta ajungem sa ne internam la nebuni cu valizele astea! Ne ia lumea de oameni neseriosi fara sa existe motive", a declarat Marian Rusen, directorul sportiv al celor de la Geto-Dacica Bucuresti, pentru Sport.ro.

Ce spusese Marica, noul patron al celor de la Farul

Acuzele grave ale lui Marica au aparut la pauza meciului dintre Geto-Dacica Bucuresti si SSC Farul Constanta, cand scorul era 0-0. "Probabil, la nivelul Ligii a 2-a se mai intampla astfel de lucruri. Pentru mine e ceva nou, nu mi s-a mai intamplat. Sper sa fie doar o poveste, cu toate ca treaba e reala si cei care sunt in masura sa hotarasca sa ia masuri. Noi am spus despre ce e vorba, sa vedem.

Sunt socat. Mi-au scris cei din vestiar ca avem un oaspete nepoftit care umbla cu un teanc de bani prin vestiar. Ce pot sa spun?", a declarat Marica atunci. Si Ionel Danciulescu, directorul sportiv al celor de la Farul a spus ca "credeam ca practicile astea s-au dus si sunt de mult apuse". Dupa pauza, bucurestenii au marcat prin Voicu (48, 73) si Bustea (90, pen.) si au castigat la scor de neprezentare, desi Marzea a fost eliminat in minutul 68. Geto-Dacica ocupa locul 11 in clasament, in timp ce Farul este pe 17, pozitie retrogradabila.

"Geto-dacii" vor sa atace promovarea in Liga 1, dar in sezonul viitor

Oficiialii clubului din Colentina cred ca, in sezonul acesta, nu mai poate fi vorba de promovare, pentru ca echipa s-a rodat mai greu si a pierdut deja contactul cu primele 3 locuri, care duc in Liga 1.

"Noi am facut echipa joi si duminica am jucat prima etapa, ne-a intrat in forma mai greu. Lotul e foarte bun, avem cativa jucatori cu experienta - Dragos Balauru, George Gavrilas, Nicolae Musat, George Calintaru, Raphael Stanescu, Charles Acolatse si Adrian Voicu. Dar si niste tineri de perspectiva - Vlad Motroc, fost campion la juniori cu Dinamo, venit liber de contract, Vladimir Georgescu, venit de la Concordia Chiajna, Daniel Carjan, care a jucat la Petrolul…

Avem un lot bun, iar Marius Baciu e un antrenor de mare perspectiva, cred ca ar face fata usor la Liga 1, la cluburi cu pretentii. Daca mai punem mana pe cateva <piese> in iarna, putem bate pe oricine din Liga 2. Obiectivul realist este sa promovam in sezonul viitor, iar acum sa formam echipa", a spus ac