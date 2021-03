"Ne-am obisnuit cu asta! Nu vreau sa ma plang de jucatori!" Ouzounidis vrea o victorie cu UTA inainte de duelurile de foc cu FCSB si CFR Cluj

Universitatea Craiova infrunta UTA Arad in etapa a 28-a a Ligii 1.

Inainte de meci, antrenorul oltenilor a vorbit despre echipa lui Laszlo Balint, atragand atentia asupra rezultatelor bune pe care aceasta le-a inregistrat in deplasare.

Marinos Ouzounidis a spus ca asteapta ca jucatorii sai sa fie concentrati si sa obtina un rezultat pozitiv pentru a intra cu un moral bun in pauza dinainte de duelurile cu FCSB si CFR Cluj.

"Ne asteapta un meci dificil, UTA nu e numai o echipa foarte bine organizata, care se apara atent, ci si una care vine foarte bine si pe contraatac. Astfel de echipe profita de spatii si pot marca, asa ca trebuie sa fim foarte disciplinati. Vor da tot ce au mai bun contra noastra, asa cum au facut si cu CFR si cu FCSB, dar trebuie sa tinem cont ca UTA a avut rezultate foarte bune in deplasare.

Avem nevoie de cele 3 puncte pentru a avea liniste sa ne pregatim in pauza competitionala, pentru a pregati meciurile care vor urma. Deocamdata, trebuie sa invatam sistemul de joc pe care-l abordam acum, apoi vom vedea daca putem juca si altceva. Oricum, in timpul meciului se pot schimba pozitiile jucatorilor, vom vedea. Fiecare echipa are un stil diferit, cum fiecare meci este diferit.

Cand joaca cu noi, echipele se obicei se apara si joaca pe contraatac, ne-am obisnuit cu asta. Nu vreau sa ma plang de jucatori, ei dau totul la antrenamente si in meciuri, au fost meciuri mai bune, unele mai putin bune, uneori avem mai putine ocazii, dar nu e usor sa schimbi sistemul si peste noapte sa ai cele mai bune evolutii si cele mai bune rezultate. Nu vreau sa vorbesc despre Camara sau un alt jucator, fiecare va juca atunci cand eu voi decide ca este cazul", a declarat Marinos Ouzounidis la conferinta de presa.

Partida dintre Universitatea Craiova si UTA Arad este programata marti, de la ora 19:00, si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.