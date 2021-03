MM Stoica, ironic la adresa lui Edi Iordanescu! Ce a postat dupa ce antrenorul CFR-ului le-a luat apararea arbitrilor din Liga 1 

Mihai Stoica a reactionat dupa ce antrenorul CFR-ului a vorbit despre arbitajul din Liga 1.

Edi Iordanescu a declarat, dupa meciul cu FC Arges, ca arbitrii din Liga 1 au nevoie sa fie sprijiniti si sa li se ofere incredere.

"Arbitrajul romanesc are nevoie de ajutor. Trebuie sa sustinem arbitrii romani, sa le dam incredere. Daca putem sa ii ajutam si sa corectam anumite scapari, trebuie sa facem acest lucru, este in slujba fotbalului", a spus tehnicianul, care i-a luat ulterior apararea lui Istvan Kovacs, arbitru care a fost criticat dur de Gigi Becali pentru arbitrajele in favoarea clujenilor.

"Patronul FCSB-ului reclama penalty-ul la Camora din meciul direct, iar eu am facut referire la acelasi meci. Daca vad ca face referire constant la acel moment, inseamna ca nu are altele. Daca avea altele, le reclama.

In acel meci reclamat de domnia sa, am luat 10 galbene! Aveam 7 la pauza, nu stiam pe cine sa mai schimb sa nu ramanem in 10. Poti sa il acuzi pe Istvan Kovacs de orice, dar nu ca nu e un arbitru foarte bun. Pe mine, Kovacs aproape ca m-a eliminat la fiecare meci pe unde m-a prins", a spus Edi Iordanescu.

Managerul celor de la FCSB nu a stat foarte mult pe ganduri si a oferit o replica acestor declaratii pe contul sau de Facebook. Mihai Stoica a postat un mesaj simplu, in care a atasat o parte a reactiei lui Iordanescu, din care a subliniat un fragment, si o fotografie a lui Istvan Kovacs, scriind un singur cuvant, usor ironic: "Superb".