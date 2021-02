Se bat "Rambo", Bogdan Stoica si "Ciobanul" Nastase! Ziua Razboinicilor lui Morosanu e in direct la Pro X pe 10 martie!

Sezonul 2021 din Dynamite Fighting Show incepe spectaculos pe 10 martie cu editia cu numarul 10, care va programa revenirea lui “Bad Boy” Bogdan Stoica in ring dupa doi ani si jumatate de pauza.

Dublu campion mondial in Superkombat si Enfusion, Bogdan Stoica a disputat ultimul sau meci in octombrie 2018, la Oberhausen, cand l-a facut KO pe belgianul Levi Kuyken. Din cauza unor accidentari, Bogdan a avut nevoie de o pauza. Intre timp, a semnat si un contract cu cea mai mare promotie din Asia, ONE FC.



Pe 10 martie, Stoica (52 victorii – 12 infrangeri) il va infrunta pe campionul ISKA din Germania, sportivul de origine albaneza Rinor Latifaj (27 victorii – 7 infrangeri – 1 egal).

In co main event se va desfasura mult asteptata confruntare David vs Goliat dintre Florin Rambo Lambagiu (17 victorii – 1 infrangere – 1 egal) si Ion Grigore (13 victorii – 2 infrangeri), amanat in decembrie din cauza faptului ca Lambagiu a fost diagnosticat pozitiv cu noul virus.



Un alt duel interesant va fi cel dintre campionul national la box Stefan Latescu (2-1) si experimentatul Marius Munteanu. Ambii vin dupa o victorie. Latescu l-a invins pe Florin Ivanoaie, iar Munteanu si-a luat revansa in fata lui Ionut Iancu.

Tanculetul Iancu (40-22-2) se intoarce pe 10 martie cu un duel impotriva lui Costin Mincu (14-9) la categoria super grea. O revenire este si a ciobanasului Bogdan Nastase (25-6-0), care va lupta impotriva campionului de taekwondo, germanul Thomas Blanck (17-6-0) la categoria open.

Dupa doua victorii imense in fata lui Daniel Corbeanu, Calin Petrisor (26-4) va lupta contra lui Sergey Zanosiev (5-3) la categoria usoara. Cu un KO spectaculos la DFS9, Cezar Buzdugan (17-9) va avea un nou duel puternic, de data aceasta in fata lui Alin Cimpan (22-10), la categoria semigrea.

O confruntare la categoria grea va deschide editia aniversara de pe 10 martie. Finalist la DFS8, Sebastian Lutaniuc (8-5-1) si Florin Ivanoaie (2-3) se vor confrunta pentru un loc in viitorul Dynamite Fighting Show.

DFS10 Ziua Razboinicilor de pe 10 martie va incepe de la ora 20:00 si va putea fi urmarit in direct pe Pro X. Cantarul oficial dinaintea galei e e 9 martie, de la 17:00, tot pe PRO X.