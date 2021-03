"Nea Nelule, te rugam, lasa-ne!" MM Stoica, ATAC DUR la adresa lui Craciunescu dupa ce s-au certat IN DIRECT! Ce a scris managerul FCSB

Mihai Stoica s-a contrat in direct cu Ion Craciunescu in urma cu doua saptamani!

Disputa celor doi a pornit de la penalty-ul acordat de centralul Catalin Popa in meciul Hermannstadt - FCSB, pierdut de ros-albastri cu 0-1. Dupa meci, oficialii liderului au acuzat arbitrajul din Liga 1.

Ion Craciunescu a analizat penalty-ul, iar concluzia sa a fost ca arbitrul a luat o decizie corecta. MM Stoica nu a fost de acord cu el, afirmand ca fostul arbitru se descalifica prin astfel de argumente.

La scurt timp dupa declaratia oficialului de la FCSB la Digi Sport, Ion Craciunescu a solicitat sa intre in direct. Intre cei doi a avut loc un schimb replici dure, iar Craciunescu a incheiat discutia dupa ce a inchis telefonul.

La doua saptamani de la scandal, MM Stoica a revenit cu o noua postare pe Facebook, prin care il ataca din nou pe Craciunescu, argumentand ca citind comentariile pe baza subiectului, majoritatea persoanelor erau de acord cu managerul general de la FCSB.



"De ani de zile nu mai citesc comentariile de pe platforme. Prea mult hate, anonimi care ma jignesc gratuit etc

Totusi, cand am vazut ca discutia in contradictoriu pe care am purtat-o cu Craciunescu vizavi de penalty-ul inventat de domnul arbitru de Casa Liga 1 Popa a strans peste 500 de comentarii, m-am aventurat si am parcurs primele 40-50.

Surpriza! Toti participantii la trafic erau de acord cu mine, chiar daca unii (cam multi) se simteau datori sa specifice ca nu ma suporta (inghit, halesc etc).

Deci, nea Nelule, in arbitraj specialistule, te rugam - din inimile noastre vulnerabile - LASA-NE !!!", a postat MM Stoica pe Facebook.