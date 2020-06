"Probabil pasaportul lui de Romania nu miroase bine!" :) Mirel Radoi, sfatuit sa cheme de urgenta un strain la nationala: "Este in top 3!"

Marius Sumudica i-a facut o recomandare subtila lui Mirel Radoi pentru postul de fundas stanga.

Sumudica l-a laudat pe Junior Morais din nou si spune ca nu intelege cum de nu este in vizorul echipei nationale.

Morais este in top 3 fundasi stanga din campionatul Turciei, iar Marius Sumudica spune ca este unul dintre cei mai buni jucatori de pe aceasta pozitie cu care a lucrat in viata lui.

"Junior, probabil pasaportul asta a lui de Romania nu miroase a a bine, Junior Moraes este unul dintre cei mai buni fundasi stanga cu care am lucrat in viata mea. Are oferte de la 3 echipe din Turcia. Este in top 3 fundasi stanga din campionatul Turciei", a declarat Marius Sumudica la PRO X.

Morais a plecat la Gaziantep in iulie 2019, cand Gaziantep platea in schimbul sau 600 de mii de euro. Fundasul de 33 de ani a mai jucat in Liga 1 la Astra.

Morais este nascut in Brazilia, la Sao Luis, insa are si cetatenia romana.