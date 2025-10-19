Dinamo a cam „bombardat“ poarta lui Marian Aioani, în derby, însă cum fotbalul nu se joacă pe numărul fazelor ofensive, ci pe goluri, punctele au mers la Rapid, după un meci spectaculos.

Prima repriză, chiar dacă s-a încheiat 0-0, a oferit o fază incredibilă, după cum Sport.ro a arătat aici. Vorbim despre modul uluitor în care bosniacul Koljic, atacant de meserie, a respins de pe linia porții! Intervenția salvatoare a rapidistului l-a lăsat fără reacție pe Alexandru Musi, autorul șutului pe care, fără nicio exagerare, scria gol!

„Am șutat și Koljic, sincer, nu știu cum a scos-o. Dar e și o chestiune de noroc, care face parte din fotbal“, a comentat dinamovistul de 21 de ani, după 0-2 cu Rapid.

În ciuda înfrângerii, Musi a căutat să vadă jumătatea plină a paharului.

„Într-adevăr, acum e o atmosferă proastă în vestiar din cauza rezultatului. Chiar dacă am făcut un joc bun, din păcate, n-am luat punctele. Am controlat jocul, dar n-avem ce face. Deja, ne gândim la următorul meci. Am luat gol din fază fixă și de acolo ne-am cam destabilizat. Rămân însă la părerea că am făcut un joc bun și asta e un lucru pozitiv pentru mine. Le cer suporterilor să ne încurajeze în continuare, fiindcă, în mod cert, vom rămâne acolo sus, în clasament“, a promis Musi.

