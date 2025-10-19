Dinamo și Rapid se întâlnesc duminică seară, de la ora 20:30, pe Arena Națională, într-un derby care se anunță incendiar. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Ultimul duel dintre Dinamo și Rapid a avut loc în returul play-off-ului din stagiunea precedentă. Atunci, cele două grupări au remizat, scor 0-0, în a opta rundă, tot pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară.



Confruntarea de duminică va fi arbitrată de Marian Barbu. Tușierii vor fi Mihai Marica și George Neacșu, în timp ce în camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Sebastian Gheorghe. Iulian Călin a fost delegat ca arbitru de rezervă, iar Corneliu Fecioru, observatorul arbitrilor.



Dinamo - Rapid, LIVE TEXT de la 20:30 | Se anunță un derby incendiar pe Arena Națională



În clasament, Rapid se află pe poziția a treia cu 25 de puncte. După 12 etape, echipa pregătită de Costel Gâlcă a bifat șapte victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și o înfrângere.



De cealaltă parte, Dinamo se situează pe poziția a patra cu 23 de puncte. Trupa lui Zeljko Kopic a consemnat șase victorii, cinci remize și un eșec în primele 12 runde ale sezonului regulat.



O victorie i-ar aduce pe giuleșteni la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani, în timp ce un câștig pentru Dinamo ar propulsa echipa din Ștefan cel Mare pe podium, la o lungime în spatele Craiovei și la două de FC Botoșani.

Cum arată ultimele meciuri dintre Dinamo și Rapid



Dinamo și Rapid s-au întâlnit de patru ori stagiunea precedentă, de două ori în sezonul regulat și de două ori în play-off. Trupa din ”Grant”, condusă atunci de Marius Șumudică, s-a impus într-un singur meci, iar celelalte trei confruntări s-au terminat la egalitate.



18 august 2024, etapa #6: Rapid - Dinamo 1-1

Claudiu Petrila (Rapid, minutul 53) și Astrit Selmani (Dinamo, minutul 79) și-au trecut numele pe tabela de marcaj



22 decembrie 2024, etapa #21: Dinamo - Rapid 0-0

Christopher Braun (Rapid, minutul 90+5) și Raul Opruț (Dinamo, minutul 90+10) au fost eliminați



6 aprilie 2025, etapa #3 play-off: Rapid - Dinamo 1-0

Elvir Koljic (Rapid, minutul 32) a fost unicul marcator al meciului



12 mai 2025, etapa #8 play-off: Dinamo - Rapid 0-0

A fost penultimul meci al lui Marius Șumudică pe banca tehnică a giuleștenilor

Cum arată clasamentul Superligii României

