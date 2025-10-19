Omul de afaceri l-a lăudat pe antrenorul Costel Gâlcă, considerându-l principalul artizan al succesului de pe Arena Națională.



Chiar dacă Rapid a evoluat în inferioritate numerică din minutul 67, după eliminarea lui Vulturar, giuleștenii au reușit să se impună grație autogolului lui Gnahore (autogol, min. 58) și reușitei lui Cristian Manea (min. 74). Meciul a fost unul tensionat, cu ocazii de ambele părți, inclusiv o bară pentru fiecare echipă și o salvare spectaculoasă de pe linia porții a lui Koljic.



Victor Angelescu: "Gâlcă a găsit echilibrul!"



La finalul confruntării, Victor Angelescu a subliniat că meritul pentru acest succes îi aparține în totalitate antrenorului. Acționarul a fost impresionat de modul în care Gâlcă a așezat echipa în teren și a gestionat momentele cheie.



"Am făcut un joc tactic mult mai bun decât Dinamo. Dacă până acum am mai zis de câte un jucător, acum cred că a fost meciul lui Costel Gâlcă. Am fost mult mai buni din punct de vedere tactic. A avut și Dinamo ocazii, însă eu cred că am fost mai buni", a transmis Angelescu la finalul partidei, la Digisport.



Finanțatorul a recunoscut că a trăit cu emoții finalul de meci, mai ales după ce Dinamo a lovit bara, dar a lăudat echipa pentru că nu a renunțat la ofensivă nici după ce a rămas în 10 jucători.



"Da, am avut ceva emoții pe final, pentru că se poate întoarce, au avut și acea bară... Mi se pare că a găsit Costel Gâlcă un echilibru între atac și apărare, nu mi se pare că lipsește spectacolul. Am marcat și în 11, am marcat și în 10, am avut ocazii", a mai zis omul de afaceri.



În urma acestei victorii, Rapid acumulează 28 de puncte și egalează liderul FC Botoșani, în timp ce Dinamo rămâne pe poziția a patra, cu 23 de puncte.

