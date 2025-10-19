Devenit liderul celor de la Rapid în startul acestui sezon, după plecarea lui Cristi Săpunaru, Alex Dobre a devenit și ținta rivalilor de la Dinamo. După ultimul meci de campionat, 3-1 contra celor de la Farul, Alex Dobre a cântat alături de galeria Rapidului și a înjurat rivala Dinamo.
Dobre, fairplay de această dată cu dinamoviștii
Dinamoviștii nu l-au uitat la derby. Dobre a fost huiduit și înjurat de suporterii gazdelor atât înaintea, cât și în timpul partidei de pe Arena Națională.
La final, Alex Dobre a mers să îi salute pe cei de la Dinamo. I-a strâns mâna lui Zeljko Kopic, iar ulterior a stat puțin de vorbă și s-a îmbrățișat cu secundul Florentin Petre, semn că a existat o reconciliere.
Pe teren, Alex Dobre nu a impresionat la fel ca în meciurile trecute, însă Rapid s-a impus cu 2-0 chiar dacă a șutat o singură dată pe spațiul porții. Autogolul lui Eddy Gnahore (59') și golul lui Cristi Manea (74') au decis derby-ul.
Derby-ul Dinamo - Rapid a spulberat recordul de asistență al sezonului în Superliga
Meciul așteptat cu sufletul la gură de o țară întreagă nu a dezamăgit, cel puțin în tribune, unde fanii au oferit un spectacol memorabil. Organizatorii au anunțat că 34.700 de spectatori au fost prezenți la duelul de pe cel mai mare stadion al țării, o cifră care rescrie ierarhia asistențelor din acest campionat.
Până la confruntarea de duminică seară, cel mai urmărit meci din tribune în acest sezon fusese derby-ul dintre Rapid și FCSB, disputat pe 17 august, când la stadion au venit 26.871 de fani.
Duelul dintre "câini" și giuleșteni a ridicat însă ștacheta cu aproape 8.000 de spectatori, dovedind încă o dată că acest derby rămâne un magnet pentru public. Podiumul sezonului era completat, înainte de această etapă, de partida Dinamo - FCSB, care a strâns 23.215 spectatori.