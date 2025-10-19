GALERIE FOTO La două săptămâni după ce a înjurat Dinamo, Dobre s-a dus la Kopic și Florentin Petre. Ce a urmat

Rapid a câștigat derby-ul cu Dinamo, disputat pe Arena Națională, scor 2-0. Alex Dobre a fost principala țintă a suporterilor "câinilor".

Devenit liderul celor de la Rapid în startul acestui sezon, după plecarea lui Cristi Săpunaru, Alex Dobre a devenit și ținta rivalilor de la Dinamo. După ultimul meci de campionat, 3-1 contra celor de la Farul, Alex Dobre a cântat alături de galeria Rapidului și a înjurat rivala Dinamo.

Dobre, fairplay de această dată cu dinamoviștii

Dinamoviștii nu l-au uitat la derby. Dobre a fost huiduit și înjurat de suporterii gazdelor atât înaintea, cât și în timpul partidei de pe Arena Națională.

La final, Alex Dobre a mers să îi salute pe cei de la Dinamo. I-a strâns mâna lui Zeljko Kopic, iar ulterior a stat puțin de vorbă și s-a îmbrățișat cu secundul Florentin Petre, semn că a existat o reconciliere.

Pe teren, Alex Dobre nu a impresionat la fel ca în meciurile trecute, însă Rapid s-a impus cu 2-0 chiar dacă a șutat o singură dată pe spațiul porții. Autogolul lui Eddy Gnahore (59') și golul lui Cristi Manea (74') au decis derby-ul.

Derby-ul Dinamo - Rapid a spulberat recordul de asistență al sezonului în Superliga

Meciul așteptat cu sufletul la gură de o țară întreagă nu a dezamăgit, cel puțin în tribune, unde fanii au oferit un spectacol memorabil. Organizatorii au anunțat că 34.700 de spectatori au fost prezenți la duelul de pe cel mai mare stadion al țării, o cifră care rescrie ierarhia asistențelor din acest campionat.

Până la confruntarea de duminică seară, cel mai urmărit meci din tribune în acest sezon fusese derby-ul dintre Rapid și FCSB, disputat pe 17 august, când la stadion au venit 26.871 de fani.

Duelul dintre "câini" și giuleșteni a ridicat însă ștacheta cu aproape 8.000 de spectatori, dovedind încă o dată că acest derby rămâne un magnet pentru public. Podiumul sezonului era completat, înainte de această etapă, de partida Dinamo - FCSB, care a strâns 23.215 spectatori.

În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
Musi, uluit de ce a văzut în Dinamo – Rapid: „Nu știu cum a reușit!“
Răzvan Lucescu, rezultat colosal în Grecia: clasament de pus în ramă pentru PAOK
Victor Angelescu a găsit "vinovatul" pentru victoria cu Dinamo: "A fost meciul lui!"
Ligue 1 | Goluri multe peste tot! Lens, Rennes, Toulouse și Nantes, în acțiune pe VOYO
Cum a putut Dinamo să piardă derby-ul cu Rapid?! Statistică HALUCINANTĂ în favoarea ”câinilor”, dar absolut inutilă
U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: ”De parcă nici n-ar fi existat!”

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 în Serie A

OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Să plece dacă vrea!”

De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de râs cu Metaloglobus

Lobby pentru următorul antrenor la FCSB: ”Sunt liber de contract”



Victor Angelescu a găsit "vinovatul" pentru victoria cu Dinamo: "A fost meciul lui!"
Răzvan Lucescu, rezultat colosal în Grecia: clasament de pus în ramă pentru PAOK
Cum a putut Dinamo să piardă derby-ul cu Rapid?! Statistică HALUCINANTĂ în favoarea ”câinilor”, dar absolut inutilă
Derby-ul Dinamo - Rapid a spulberat recordul de asistență al sezonului în Superliga
Edi Iordănescu și-a anunțat decizia după al treilea eșec consecutiv la Legia: "Vreau să îmi prezint scuzele"
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Încă un tricolor schimbă echipa în această vară: "Nu mai intră în planurile clubului"
Meci mare făcut de Alex Dobre & co. pe terenul lui FC Porto!
