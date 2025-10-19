Devenit liderul celor de la Rapid în startul acestui sezon, după plecarea lui Cristi Săpunaru, Alex Dobre a devenit și ținta rivalilor de la Dinamo. După ultimul meci de campionat, 3-1 contra celor de la Farul, Alex Dobre a cântat alături de galeria Rapidului și a înjurat rivala Dinamo.

Dobre, fairplay de această dată cu dinamoviștii

Dinamoviștii nu l-au uitat la derby. Dobre a fost huiduit și înjurat de suporterii gazdelor atât înaintea, cât și în timpul partidei de pe Arena Națională.

La final, Alex Dobre a mers să îi salute pe cei de la Dinamo. I-a strâns mâna lui Zeljko Kopic, iar ulterior a stat puțin de vorbă și s-a îmbrățișat cu secundul Florentin Petre, semn că a existat o reconciliere.

