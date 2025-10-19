După un start de meci în care Rapid a avut control balonului, jucătorii lui Dinamo și-au intrat în ritm devenind tot mai periculoși în fața porții, de la o fază la cealaltă.



În minutul zece al partidei, "câinii roșii" au ratat o ocazie uriașă de a deschide scorul. După o fază fiză, Musi a șutat din interiorul careului de 16 metri, însă Aioani a respins balonul. La faza următoare, Koljic, aflat pe linia porții, a reușit intervenția sezonului, scoțând mingea din poartă, cu călcâiul, la șutul lui Stoinov.



Statistici interesante din întâlnirile precedente



Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 119 ori, de 50 de ori au câștigat gazdele din această rundă, de 41 de ori s-a impus Rapid, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate.



Palmares cu Dinamo gazdă: 59 de jocuri - 29 victorii Dinamo - 14 remize - 16 succese Rapid.



Întâia confruntare a avut loc pe 9 septembrie 1948, Dinamo - CFR Bucuresti 0-1. Golul lui Ştefan Filotti, din minutul 60, le-a produs „roş-albilor" prima înfrângere din istoria clubului în campionatul României. Cele doua formatii erau antrenate de Coloman Braun – Dinamo, respectiv Petre Steinbach – Rapid.



Cea mai mare diferenţă de scor: 17 septembrie 1988, Dinamo - Rapid 6-0 (Cămătaru dublă, Mateuţ, Rednic, Andone, Vaişcovici).



Ultima victorie bifată de Dinamo: 11 aprilie 2015, Dinamo - Rapid 2-0. Cea mai recentă dispută din Superliga: 12 mai 2025, Dinamo - Rapid 0-0.

