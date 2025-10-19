Rapid a câștigat cu 2-0 derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională din etapa a 13-a din Superligă.

Filmul meciului Dinamo - Rapid 0-2



Dinamo a avut o ocazie uriaşă în minutul 10, când Alexandru Musi a şutat din careu, Aioani a respins, Stoinov a reluat mingea spre poartă, însă Koljic a respins de pe linie, spectaculos, cu călcâiul, printr-un ”scorpion kick”.

În replică, giuleştenii au lovit bara, prin Kader Keita, în minutul 34.

În partea secundă gazdele au trimis mingea în poartă, prin Cătălin Cîrjan, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid la Armstrong. Rapid a deschis scorul în minutul 58, prin autogolul lui Gnahore, iar în minutul 67 a rămas în zece jucători după eliminarea lui Vulturar, cu roşu direct, în urma unui fault dur, după cum scrie news.ro.

Elevii lui Gâlcă şi-au majorat avantajul în minutul 74, prin golul lui Cristian Manea, apoi a venit bara lui Sivis, din minutul 81, şi Rapid s-a impus, în cele din urmă, cu 2-0.

