VIDEO Cum a putut Dinamo să piardă derby-ul cu Rapid?! Statistică HALUCINANTĂ în favoarea ”câinilor”, dar absolut inutilă

Cum a putut Dinamo să piardă derby-ul cu Rapid?! Statistică HALUCINANTĂ în favoarea "câinilor", dar absolut inutilă
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Giuleștenii s-au impus în derby-ul de pe Arena Națională.

Dinamo Rapid Arena Nationala derby Dinamo - rapid
Rapid a câștigat cu 2-0 derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională din etapa a 13-a din Superligă.

Filmul meciului Dinamo - Rapid 0-2

Dinamo a avut o ocazie uriaşă în minutul 10, când Alexandru Musi a şutat din careu, Aioani a respins, Stoinov a reluat mingea spre poartă, însă Koljic a respins de pe linie, spectaculos, cu călcâiul, printr-un ”scorpion kick”.

În replică, giuleştenii au lovit bara, prin Kader Keita, în minutul 34. 

În partea secundă gazdele au trimis mingea în poartă, prin Cătălin Cîrjan, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid la Armstrong. Rapid a deschis scorul în minutul 58, prin autogolul lui Gnahore, iar în minutul 67 a rămas în zece jucători după eliminarea lui Vulturar, cu roşu direct, în urma unui fault dur, după cum scrie news.ro. 

Elevii lui Gâlcă şi-au majorat avantajul în minutul 74, prin golul lui Cristian Manea, apoi a venit bara lui Sivis, din minutul 81, şi Rapid s-a impus, în cele din urmă, cu 2-0.

Dinamo - Rapid 0-2 după 20-6 la șuturi spre poartă, 6-1 la șuturi pe poartă și 62% posesie pentru ”câini”

Statistica derby-ului este una pe cât de halucinantă pe atât de inutilă pentru Dinamo: 20-6 la șuturi spre poartă, 6-1 la șuturi pe spațiul porții, 62% posesie pentru ”câini”, 516 - 339 la pase!

Giuleștenii au câștigat cu 2-0 după un singur șut pe poartă!

În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală"
Primul derby Dinamo - Rapid din acest week-end s-a jucat în Giulești!
Musi, uluit de ce a văzut în Dinamo – Rapid: „Nu știu cum a reușit!"
Răzvan Lucescu, rezultat colosal în Grecia: clasament de pus în ramă pentru PAOK
Victor Angelescu a găsit "vinovatul" pentru victoria cu Dinamo: "A fost meciul lui!"
La două săptămâni după ce a înjurat Dinamo, Dobre s-a dus la Kopic și Florentin Petre. Ce a urmat
Ligue 1 | Goluri multe peste tot! Lens, Rennes, Toulouse și Nantes, în acțiune pe VOYO
U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: "De parcă nici n-ar fi existat!"

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 în Serie A

OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: "Să plece dacă vrea!"

De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de râs cu Metaloglobus

Lobby pentru următorul antrenor la FCSB: "Sunt liber de contract"



La două săptămâni după ce a înjurat Dinamo, Dobre s-a dus la Kopic și Florentin Petre. Ce a urmat
Victor Angelescu a găsit "vinovatul" pentru victoria cu Dinamo: "A fost meciul lui!"
Răzvan Lucescu, rezultat colosal în Grecia: clasament de pus în ramă pentru PAOK
