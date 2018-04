"Petrescu a mizat pe arbitraj, dar a mizat prost!" Pierde CFR titlul pe mana ei? Comentariu Bogdan Hofbauer

Egalul din derby-ul Steaua - CFR de aseara poate fi egal cu deciderea campioanei.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Dar indiferent daca pierde sau nu campionatul, Dan Petrescu trebuie sa intealeaga cumva, eventual sa-i spuna cineva apropiat lui, ca a pierdut simtul realitatii.

Petrescu si-a axat discursul de dupa meci pe ideea ca arbitrul a fost de la inceput pana la sfarsit de partea Stelei. Macinat de o teorie a conspiratiei, de parca toti s-au nascut ca sa actioneze impotriva lui, Dan Petrescu i-a dezorientat complet pe jucatorii sai in a doua parte a campionatului. Jucatorii de la CFR s-au trezit parasiti in plina lupta de antrenorul lor. Petrescu si-a consumat energia pe lupte imaginare cu arbitri si sefi ai cluburilor rivale in loc sa-i faca pe jucatori sa inteleaga care mai e drumul lor.

Este imposibil ca atitudinea publica a lui Petrescu sa nu se fi reflectat si in vestiar, dovada ca in ultimele meciuri din sezonul regulat si in cele din play-off, fotbalistii de la CFR au fost tot mai agitati, mai agresivi si mai putin concentrati. Petrescu a mutat miza catre lumea arbitrilor, dar a mizat prost si acum mai are doar cateva jetoane, care oricum ii aluneca din mana.

Citeste continuarea pe hoffi.ro