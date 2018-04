Petrescu loveste in toate partile: "Steaua se plimba prin campionat, maniera arbitrului a fost evidenta!" Ce sanse mai are CFR la campionat

Dupa 1-1 pe National Arena cu FCSB, CFR Cluj are sansa a doua la campionat.

A fost a patra remiza la 1 intre cele doua echipe in acest sezon. De fiecare data, CFR a deschis scorul, dar s-a vazut egalata de marea rivala. Desi nu au fost faze controversate in meci, Petrescu critica maniera arbitrului Kovacs si spune ca rivalii se plimba in campionat. Cele doua echipe au meciuri cu Craiova si Astra in acest final, iar CFR se dueleaza cu Viitorul lui Hagi in ultima etapa.



"E un an extraordinar facut de baieti. Ma gandesc ca ar fi pacat sa dau vina pe arbitru, nu a avut nicio vina la golul lor. Nu au fost faze clare, dar a fost o maniera evidenta, de la un capat la celalalt. Steaua se plimba prin campionat. Nu vad sa aiba vreo problema meciul viitor, la Iasi. Cel mai important e sa facem noi 9 puncte, fara asta nu vom avea sanse.

Daca astazi era 2-2, aveam sanse mai mari. Acum suntem dezavantajati si de golaveraj", a declarat Dan Petrescu la Look TV.

CALCULE lupta pentru titlu

FCSB poate sa ia titlul si daca va castiga 7 puncte in ultimele trei etape. In urma remizelor identice dintre cele doua, echipa lui Dica iese in avantaj cu un golaveraj mai bun in playoff (+7 vs +2).

Programul este mai bun pentru CFR. Echipa lui Dan Petrescu are doua meciuri pe teren propriu, in timp ce FCSB are doua deplasari, la Iasi si Craiova. In sezonul regulat, CFR a obtinut 9 puncte cu urmatoarele adversare, in timp ce FCSB doar 4. CFR ar castiga titlul cu 3 puncte avans daca scenariul s-ar repeta.

Nici faptul ca CSU Craiova arbitreaza lupta pentru titlu nu e o veste buna pentru FCSB. Anul trecut, oltenii au jucat cu rezervele in partida cu Viitorul, cea care avea sa castige titlul in ultima etapa. Tot cu CFR a jucat atunci echipa lui Hagi in ultimul meci si s-a impus cu 1-0 la Constanta.

Pentru ca titlul sa fie decis la baraj, ambele echipe ar trebui sa termine cu numar identic de puncte si acelasi golaveraj, situatie destul deficila.