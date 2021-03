Real Madrid a fost tinta unui atac cibernetic! Hackerii au spart site-ul oficial si contul de Twitter! Ce au postat si care a fost reactia clubului

Real Madrid se pregateste de returul optimilor de finala Champions League cu Atalanta.

Inaintea meciului de marti pe contul de Twitter si pe site-ul oficial al campioanei Spaniei a aparut o stire conform careia brazilianul Rodrygo ar fi indisponibil pentru meciul cu italienii din cauza unei accidentari la coapsa.

Mesajul respectiv s-a dovedit in cele din urma a fi repetarea unui comunicat emis de clubul madrilen in luna decembrie, cand intr-adevar fotbalistul brazilian a suferit acea accidentare.

Potrivit Reuters, un reprezentant al Realului a lamurit ca Rodrygo nu este accidentat si poate juca in meciul cu Atalanta, iar clubul va deschide o ancheta pentru a afla cum a ajuns stirea pe Twitter.

Marca anunta ca site-ul oficial si contul de Twitter al clubului din capitala Spaniei au fost tinta unor hackeri. Mai mult, Rodrygo dormea cand a fost publicata informatia si a aflat despre aceasta de la tatal sau, conform Agerpres.

In cele din urma problema s-a rezolvat, iar tweet-ul respectiv a fost sters de pe pagina Realului. Ramane de vazut daca Rodrygo va fi folosit de Zidane in meciul cu Atalanta. In tur, la Bergamo, Real a invins cu 1-0, gratie golului marcat de Ferland Mendy in minutul 86, si este mare favorita la calificarea in sferturi.