Dezvaluiri INCREDIBILE! Florin Talpan a fost sub urmarire penala 3 luni! De ce il acuza Asociatia Steaua 1947 pe oficialul CSA

Florin Talpan a fost pus sub urmarire penala de Parchetul Militar pe 23 noiembrie 2020.

Ulterior, la jumatatea lunii februarie, dosarul a fost clasat, lucru care i-a determinat pe reprezentantii Asociatiei Steaua 1947 sa reactioneze. Acestia au formulat o noua plangere catre Prim Procurorul Militar, cerand redeschiderea dosarului.

Oficialii Asociatiei Steaua 1947 si-au motivat decizia de a merge mai departe cu plangerea lor acuzandu-l pe Talpan de abuz in serviciu si uzurpare a functiei.

"Evident ca nu am putut fi de acord cu solutia procuraturii militare de a clasa urmarirea penala inceputa impotriva domnului Talpan, prin prisma explicatiilor. Cred ca in aceasta speta nu e asa de important prejudiciul adus suporterilor cat, mai ales, respectarea legii si a regulamentelor militare. Daca domniile lor au ales aceasta solutie, suntem obligati sa ducem plangerea la urmatorul nivel, tocmai pentru a nu se crea un precedent periculos. Aici ma refer la ceea ce ar putea gandi un militar, indiferent de grad, atunci cand ar incerca sa se abata de la litera legii sau regulamentele interne.

Vom duce aceasta plangere pana la ultimul nivel daca va fi cazul, mai ales ca in raspunsul primit de la Parchetul Militar am constatat recunoasterea ca Florin Talpan a actionat defectuos, in contradictie cu legislatia in vigoare si, mai ales, contrar cu decizia domnului comandant Hincu. Fapta lui Florin Talpan fiind recunoscuta chiar de domnul comandant Hincu intr-o emisiune realizata online, pozitie pe care noi am atasat-o proaspetei plangeri catre domnul Prim Procuror", au spus reprezentantii Asociatiei Steaua 1947, potrivit ProSport.