Asul din maneca al Craiovei pentru duelurile cu FCSB si CFR! Elvir Koljic ar putea reveni pe teren in aprilie! Informatii de ULTIMA ORA

Unul dintre cei mai importanti jucatori ai Craiovei este aproape de revenirea pe gazon.

Este vorba despre Elvir Koljic, care este asteptat sa revina chiar la meciurile cu FCSB si CFR Cluj.

Presedintele oltenilor, Sorin Cartu, a spus ca atacantul in varsta de 25 de ani se afla in continuare in recuperare, insa staff-ul ar putea alege sa ii dea cateva minute in ultimele partide din sezonul regulat sau in playoff, in functie de care va fi si starea terenurilor.

"El nu trebuie fortat dupa aceasta accidentare, nimeni din club nu-l forteaza, se recupereaza in continuare. Vedeti cum se prezinta vremea, cum arata terenurile.

Probabil va incepe sa prinda minute dupa pauza echipelor nationale, sa intre putin cate putin. Parerea mea este ca asa ar fi cel mai bine pentru el", a declarat Sorin Cartu, pentru Digi Sport.

Elvir Koljic s-a accidentat la inceputul lunii octombrie, in partida cu Poli Iasi. In cele 6 meciuri pe care le-a jucat in acest sezon al Ligii 1, bosniacul a reusit 6 goluri.