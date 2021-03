EXCLUSIV | Declaratie SURPRINZATOARE a lui Danut Lupu: "Eu chiar imi doresc sa revina Cortacero!" Atac la conducere dupa 'scandalul Gueye': "Trebuie trasi la raspundere!"

Fostul mare fotbalist al lui Dinamo a vorbit la PRO X despre ultimele evenimente de la echipa din Stefan cel Mare.

Lupu a spus ca in ceea ce priveste scandalul care il are in centru pe Magaye Gueye clubul nu are nicio vina, insa a atras atentia ca ar fi trebuit sa fie adus de la inceput.

De asemenea, fostul international considera ca Dinamo a adus jucatori fara valoare si ca acei oameni care i-au adus ar trebuie trasi la raspundere.

"Nu cred ca avea nevoie Dinamo de acest lucru, dar in afara terenului, in timpul liber faci ce vrei. Nu cred ca are vreo vina clubul, nu poti pazi 25-30 de jucatori.

Eu cred ca s-a gresit cand a fost adus. Eu stiu ca se face o vizita medicala, stiu ca se fac anumite analize cand iei un jucator. A venit intr-o perioada in care nu cred ca mai contau analizele prea mult.

Dinamo nu avea nevoie de asa ceva in acest moment. Nu trebuia tinut dupa primul episod.

La Dinamo au fost adusi oameni legitimati la fotbal, nicidecum fotbalisti. Nu am nimic cu ei, dar nu sunt fotbalisti. Cei care au facut transferurile trebuie trasi la raspundere, asa mi se pare normal", a spus Lupu la Ora Exacta in Sport.

Totodata, Danut Lupu a comentat si zvonurile conform carora Pablo Cortacero ar urma sa revina in Romania si chiar sa aduca si bani la club: "O sa ramana surprinsa lumea, eu chiar imi doresc sa revina acest individ, Cortacero si sa faca ce trebuie. Eu nu cred ca suporterii pot sustine aceasta situatie.Trebuie sa vina si sa lamureasca aceasta situatie, e o situatie foarte critica".