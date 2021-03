Luna martie, decisiva pentru soarta lui Dinamo! Pe langa procesul lui Cortacero, "cainii" mai au o problema URIASA din era Negoita

Echipa din Stefan cel Mare trece prin multe probleme juridice, insa aceasta din era Negoita ii poate pune capac.

Dupa ce s-a vorbit zilele trecute de problema legata de procesul cu Pablo Cortacero, care ar putea castiga procesul intentat, prin care a contestat destituirea sa ca presedinte al Consiliului de Administratie a lui Dinamo, "cainii" mai au inca o problema.

Procesul in care Ionut Negoita e acuzat ca a scos ilegal Dinamo din insolventa sa va judeca si el in martie, tot pe 18, si exista o sansa ca judecatorii sa se pronunenta in defavoarea clubului, ceea ce ar insemna un absolut dezastru. Ar putea fi, practic, un final de drum pentru echipa din Stefan cel Mare, fiindca actuala societate ar urma ori sa fie dizolvata, ori bagata din nou in insolventa, iar Ionut Negoita tras la raspundere din punct de vedere penal.

Nici din punct de vedere sportiv Dinamo nu o duce bine, echipa fiind pe locul 13 in clasamentul Ligii 1 cu 26 de puncte si cu amenintarea retrogradarii in Liga a 2-a plutind din nou asupra arenei din Stefan cel Mare.

Totusi, jucatorii lui Ionel Gane isi pot salva sezonul, astazi, cand intalnesc Dunarea Calarasi in sferturile Cupei Romaniei, o eventuala victorie urmand a duce echipa in semifinale si cu sanse la un trofeu, primul dupa Cupa Ligii castigata in 2017.