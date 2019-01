Fratele lui Omrani a semnat in Liga I si va incerca sa o incurce pe FCSB in campionat! Unde va juca fotbalistul convocat in nationala de juniori a Frantei

Abdelhakim Omrani, fratele lui Billel Omrani, a semnat cu Dunarea Calarasi.

Dunarea Calarasi l-a transferat in aceasta iarna pe Abdelhakim Omrani (27 de ani), fratele atacantului lui CFR Cluj, Billel Omrani. Abdelhakim Omrani joaca pe postul de mijlocas ofensiv.

Cel de-al doilea Omrani sosit in Liga I s-a nascut in Franta, dar are dubla cetatenie: franceza si algeriana. El a jucat ultima data la Royal Excelsior Virton, din liga a doua belgiana. De-a lungul carierei a mai evoluat la Lens, Le Mans, Nimes Olympique, FC Niort, CS Sedan si Oldham Athletic. Este evaluat la 200.000 euro.

Abdelhakim Omrani are o selectie in nationala de juniori U19 a Frantei.