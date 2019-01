Un angajat al clubului Leeds, retinut de politie si acuzat de spionaj, dupa ce a patruns pe furis la antrenamentul adversarilor

O poveste neobisnuita din liga a doua a Angliei

Antrenamentele echipei de fotbal Derby County (liga a doua engleza) in perspectiva meciului cu liderul Leeds United, din aceasta seara, s-au incheiat cu acuzatii de spionaj in favoarea gruparii pregatite de Marcelo Bielsa.

Oficiali ai echipei Derby au afirmat ca politia locala a audiat o persoana care avea un comportament ce ridica suspiciuni si care se plimba in apropierea bazei de antrenament, stabilind ca era vorba despre un angajat al clubului Leeds. Acesta a fost lasat ulterior sa plece.

Intr-un comunicat, Derby County a mentionat ca se afla in discutii cu Leeds pe marginea acestui incident.

Leeds se afla pe primul loc in Championship, cu 51 de puncte dupa 26 de etape, in timp ce Derby County ocupa locul 6, cu 43 de puncte, ambele echipe aflandu-se in lupta pentru promovarea in Premier League.