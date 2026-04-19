Încă un sezon ratat se prefigurează pentru Rapidul lui Dan Șucu! Calculele pentru câștigarea titlului sunt deja de domeniul SF-ului. Dar drama și mai mare e că, la ce joacă bucureștenii la ora actuală, inclusiv locul 3, care asigură prezența în preliminariile Conference League, e în pericol!

La interviul de după Universitatea Craiova – Rapid (1-0), Olimpiu Moruțan, adus în iarnă, a admis că formația giuleșteană e în impas, în momentul de față.

„Suntem cu toții supărați. Nu cred că mai avem mari șanse la titlu. Păcat, dacă reușeam să câștigăm sau măcar să scoatem un egal, era mai bine. Cu siguranță, trecem printr-o perioadă foarte dificilă. Ceva se întâmplă și, cu siguranță, ne lipsește ceva. Ne dăruim, am fost agresivi și în seara asta, dar asta e fotbalul… Cu siguranță, trebuie să ne vorbim între noi, să ridicăm capul din pământ și să ne motivăm pentru ultimele cinci meciuri, pentru că nu mai putem da timpul înapoi“, a spus Moruțan.

Cu doar 3 pase de gol, în 14 apariții la Rapid, Moruțan a admis că a dezamăgit.

„Cu siguranță, nu sunt la capacitate maximă. Am făcut doar lucruri mărunte. Nici eu nu sunt mulțumit de mine. Chiar și eu sunt supărat pe mine. Nu sunt într-o formă bună. Muncesc, îmi doresc să progresez și, cu siguranță, o să fie din ce în ce mai bine. A fost perioada cu accidentarea, n-am făcut cantonamentul din vară cu echipa. Sunt mai multe motive…“, a explicat jucătorul giuleștenilor.

Întrebat despre ce își propune Rapidul, în cele cinci etape rămase din play-off, Moruțan a răspuns direct: „Nici nu ne gândim să nu prindem un loc de cupele europene, pentru că acesta e obiectivul în momentul de față“.