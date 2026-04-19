După scandalul din meciul precedent, cu FC Argeș, antrenorul a luat decizia de a-i luat banderola de căpitan lui Dobre. Mai mult, acesta a fost trimis pe banca de rezerve, Gâlcă preferând o linie de atac cu Petrila, Koljic și Moruțan.

Alex Dobre poate ajunge la Utrecht, după scandalul de la Rapid

Potrivit informațiilor apărute deja în spațiul public, Dobre i-ar fi cerut impresarului său să-i găsească o altă echipă, iar una dintre posibilele sale destinații ar putea fi Utrecht, formație care l-a dorit și în trecut, scrie Transferfeed.

”Atacantul lateral din România s-a simțit umilit de propriul antrenor și a hotărât să plece de la Rapid”, a notat sursa anterior menționată despre situația lui Dobre de la Rapid.

La conferința de presă premergătoare meciului din Bănie, Costel Gâlcă a fost tăios atunci când a fost întrebat despre situația jucătorului său. Și-a încheiat discursul spunând că a greșit acordându-i încrederea sa lui Dobre.

„Am vorbit toți, a fost o ședință. A spus ce a avut de spus, am spus și eu. Eu cred că nu trebuia să iasă să spună așa ceva. Putea să vină să vorbească direct cu mine.

El ce să spună, că nu poate să se adapteze, că nu poate să performeze, cam ce a spus și la interviu. Eu cred că trebuie să avem alt comportament față de club, nu zic de mine. Am avut încredere în el, dar cred că am greșit foarte mult”, a spus Gâlcă, la conferința de presă.

Dobre se află la Rapid din octombrie 2024. În august 2024 rămăsese fără echipă, după ce a plecat liber de contract del a gruparea portugheză Famalicao

Universitatea Craiova - Rapid, ora 21:00 | Echipele de start: