Montini, pe picior de TRANSFER! BOMBA! La ce echipa are sanse sa ajunga italianul care s-a remarcat extrem de rapid la Dinamo

Mattia Montini (27 de ani) a marcat 9 goluri in 16 meciuri disputate in Liga I.

Mattia Montini (27 de ani) a venit in Romania ca un ilustru anonim, dar a reusit sa se faca remarcat foarte rapid. El a marcat 9 goluri pentru Dinamo in 16 aparitii in Liga I. Atacant care a evoluat pana acum doar la nivelul ligilor inferioare din tara sa, Montini e acum urmarit si de alte echipe cu pretentii la cupele europene.

Mattia Montini este sub contract cu Dinamo pana in 2020, dar ar putea sa nu duca pana la capat intelegerea. Vara lui 2019 i-ar putea aduce un transfer!

Telekom Sport scrie ca Montini este dorit de Levski Sofia, echipa care vrea sa puna capat dominatiei lui Ludogorets in campionatul Bulgariei. Levski a ajuns pe mana unui miliardar bulgar, Vasil Bojkov, si a inceput o colaborare cu Giovani Becali!

Informatia apare si in presa bulgara, publicatia Sportal notand ca Bogdan Patrascu, fost dinamovist, acum sef al departamentului scouting al lui Levski, va coordona urmatoarea campanie de transferuri a clubului din capitala tarii vecine.

In acest moment, Montini e legat de Dinamo prin contract, astfel ca Levski va trebui sa vina cu o oferta pentru italian.

Rednic: "Montini a fost urmarit cu Botosani"



Dupa meciul castigat de Dinamo cu 1-0 in fata Botosaniului, Mircea Rednic a confirmat ca Mattia Montini a fost urmarit de trimisii unei echipe.

"El a avut astazi o presiune putin mai mare, pentru ca a venit o echipa sa-l vada. L-au mai vazut si poate greseala noastra a fost ca el a stiut acum ca e urmarit si poate a fost putin mai egoist. Nu uitati de unde a venit el. A venit in probe. Si ce a reusit sa faca! Montini are contract inca un an", a spus Rednic.

VEZI SI:

**Sanmartean, cum nu l-ai mai vazut: cea mai mare betie, cati bani a dat la lautari si o intrebare 18+ la care a refuzat sa raspunda :)



#ZI-LE LIBERE!

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube