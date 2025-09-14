Aproximativ 2.500 de fani sunt pe Municipalul din Miercurea Ciuc, iar cele două galerii, despărțite de doar două sectoare, au fost egale numeric și la fel de gălăgioase.



Ce a scandat galeria FCSB-ului



Primii s-au făcut auziți suporterii FCSB-ului. În minutul 11, au strigat „Luptă, Steaua!”, iar trei minute mai târziu au scandat „România, România!”, în timp ce fanii gazdelor au răspuns cu mesaje în maghiară. Tensiunile s-au oprit însă aici, momentan, fără incidente.



Partida a început la ora 21:00, iar FCSB are nevoie disperată de puncte. Campioana trece printr-o perioadă dificilă, cu doar șase puncte după opt etape, și întâlnește ultima clasată, Csikszereda, care are două puncte și cea mai slabă apărare din campionat.



Meciul poate fi urmărit LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, sau, mai ușor, cu un simplu click - AICI.

