Genoa caută prima victorie și primele goluri ale sezonului, iar antrenorul Patrick Vieira este convins că echipa sa poate sparge gheața în meciul de luni, contra celor de la Como, formația pregătită de prietenul său, Cesc Fabregas.



Tehnicianul francez a afișat o încredere totală în jucătorii săi la conferința de presă premergătoare partidei.



"Avem calitățile necesare pentru a-i pune în dificultate pe cei de la Como", a transmis Vieira, potrivit laRepubblica, care nu se lasă descurajat de startul ezitant de sezon. Antrenorul a lăudat atitudinea echipei din meciurile precedente, în special din partida cu Juventus.



"Va fi un meci greu, așa cum a fost și anul trecut, sau cum au fost cele cu Juve și Lecce. Am spus mereu că nu există partide ușoare. Împotriva lui Juventus mi-a plăcut ce am văzut pe teren. Păcat de bara lui Masini, dar aceste detalii sunt foarte importante. Trebuie să continuăm să muncim cu încredere, iar golul și victoria vor veni", a continuat tehnicianul.



Malinovskyi, gata de luptă! Vesti mixte de la infirmerie



Vieira a oferit și ultimele informații despre starea lotului. Vestea bună este revenirea la capacitate maximă a lui Ruslan Malinovskyi, care este pregătit să fie titular. "Ruslan a jucat 90 de minute contra lui Nice. Este bine din punct de vedere fizic și e important pentru noi. Poate juca în fața apărării, dar și mai avansat. Are calitatea de a marca și de a oferi assist-uri. A crescut mult și acum e gata să joace de la început", a spus antrenorul.



În schimb, Onana și Cornet sunt indisponibili pentru duelul de luni, ambii fiind accidentați. Există însă speranțe pentru recuperarea lui Albert Gronbaek, care a suferit o lovitură la nas: "Veștile sunt aproape pozitive. Așteptăm să vedem dacă se poate antrena. Noutățile pe care le-am primit sunt încurajatoare".



În final, antrenorul francez și-a exprimat bucuria că clubul a reușit să-i păstreze pe jucătorii importanți în perioada de transferuri și a reafirmat obiectivul echipei: "Visul meu a fost să nu pierdem pe nimeni. Sunt fericit că au rămas toți. Primul nostru țel este să facem 40 de puncte cât mai repede posibil. Suntem cu toții pe aceeași lungime de undă: eu, președintele și directorul sportiv".

