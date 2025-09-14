Antrenorul Elias Charalambous a decis să îl titularizeze pe Baba Alhassan ca fundaș central, alături de Daniel Graovac. De asemenea, Ionuț Cercel joacă fundaș dreapta, iar Alexandru Pantea acoperă banda stângă. Pe bancă se află Vlad Chiricheș, deși Gigi Becali declarase anterior că fundașul nu va mai fi inclus în lot.



FCSB aliniază un sistem 4-3-3, în timp ce Csikszereda încearcă să obțină primul succes al sezonului cu un 4-2-3-1 ofensiv.



Echipele de start la Csikszereda - FCSB



Csikszereda (4-2-3-1): Pap – Bloj, Hegedus, Palmeș, Paszka – Vegh, Vereș – Anderson, Bakos, Szabo – Dolny

Rezerve: Kajan, Dusinszki, Celic, Gergely, Simon, Kelemen, Eppel, Szilagyi, Andrezly, Csuros, Szalay, Jebari

Antrenor: Robert Ilyes



FCSB (4-3-3): Târnovanu – Cercel, Graovac, Alhassan, Pantea – Lixandru, Tănase, Olaru – Miculescu, Bîrligeam, Cisotti

Rezerve: Zima, Crețu, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Chiricheș, Toma, Ngezana, Oct. Popescu, Stoian, Thiam

Antrenor: Elias Charalambous



Campioana României traversează o perioadă dificilă, cu doar șase puncte după opt etape și locul 14, la egalitate cu Petrolul, dar cu golaveraj mai slab. De partea cealaltă, Csikszereda e ultima clasată, cu doar două puncte, și are cea mai slabă apărare din campionat, cu 19 goluri primite.

