FCSB a câștigat meciul cu ”U” Cluj, din etapa a 15, în urma unei duble reușite de Darius Olaru.

În economia partidei a contat mult și eliminarea lui Murgia din minutul 39 al partidei de pe Cluj Arena.



Mihai Stoica a explicat motivele pentru care a fost eliminat jucătorul lui ”U” Cluj



Mihai Stoica a fost deranjat de vocile contestatarilor care au spus că Murgia nu ar fi trebui să vadă al doilea cartonaș galben și implicit să fie eliminat.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat că jucătorul „Șepcilor Roșii” a fost chiar iertat de o eliminare mai rapidă din teren și consideră că nu ar trebui să existe dubii în legătură cu această decizie de arbitraj.

„E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare, încercând să pună la îndoială eliminarea lui Murgia. E adevărat că nu merita două galbene. Merita trei.

1. Fault din spate la Bîrligea. Galben

2. Gest nesportiv, dă cu pumnul în minge. Galben.

3. Mare lovitură cu antebraţul, intenţie clară de a lovi adversarul. Galben.

Weekend plăcut!”, a scris MM Stoica pe pagina sa de Facebook.

În urma victoriei cu ”U” Cluj, FCSB se află pe locul șapte în Superliga, la egalite cu Oțelul, care se află pe ultimul loc ce duce în play-off.

