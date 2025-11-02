Marele vinovat din ”U” Cluj - FCSB: „Să plătească!”

FCSB s-a impus cu 2-0 în deplasarea de la ”U” Cluj, într-un meci din etapa a 15-a din Superliga.
Cele două goluri ale lui FCSB au fost marcate de Darius Olaru (32', 55').
Jucătorul care a rupt echilibrul în ”U” Cluj - FCSB: „Să plătească!”
La finalul partidei, Ionel Dănciulescu a vorbit despre momentul în care s-a rupt echilibrul în partida de la Cluj.
În minutul 39 al meciului, Murgia a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Italianul și-a lăsata echipa în 10, iar din acel moment FCSB nu a mai avut emoții.
Dănciulescu e de părere că jucătorul „Șepcilor Roșii” a făcut o mare greșeală și ar trebui să fie sancționat în vreun fel.
„Partida s-a rupt în momentul eliminării lui Murgia. Chiar și până la 1-0, FCSB a fost echipa mai stăpână pe joc. Controla jocul. A avut Bic la început o fază, când a șutat peste poartă. Ăsta a fost obiectivul pentru FCSB, trei puncte și fără accidentări.
De un duel tactic nu poți să vorbești, când o echipă joacă 60 de minute în 10 oameni. Gesturile pe care le-a făcut Murgia sunt de neconceput. El trebuie să plătească într-un anumit mod.
Dacă tu știi că ai cartonaș galben, de ce te mai duci să faci faultul ăsta? Când ai 31 de ani (n.r. de fapt 29), ai cartonaș galben și faci faultul ăsta?”, a declarat Ionel Dănciulescu la Digi Sport.
În urma victoriei cu ”U” Cluj, FCSB se află pe locul șapte în Superliga, la egalite cu Oțelul, care se află pe ultimul loc ce duce în play-off.