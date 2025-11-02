Marele vinovat din ”U” Cluj - FCSB: „Să plătească!”

FCSB s-a impus cu 2-0 în deplasarea de la ”U” Cluj, într-un meci din etapa a 15-a din Superliga.

Cele două goluri ale lui FCSB au fost marcate de Darius Olaru (32', 55').



Jucătorul care a rupt echilibrul în ”U” Cluj - FCSB: „Să plătească!”



La finalul partidei, Ionel Dănciulescu a vorbit despre momentul în care s-a rupt echilibrul în partida de la Cluj.

În minutul 39 al meciului, Murgia a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Italianul și-a lăsata echipa în 10, iar din acel moment FCSB nu a mai avut emoții.

Dănciulescu e de părere că jucătorul „Șepcilor Roșii” a făcut o mare greșeală și ar trebui să fie sancționat în vreun fel.