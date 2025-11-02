NEWS ALERT Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB

Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB Superliga
FCSB s-a impus cu 2-0 în deplasarea de la ”U” Cluj, într-un meci din etapa a 15-a din Superliga.

Darius Olaru a deschis scorul în minutul 32 al partidei de la Cluj, iar șapte minute mai târziu Murgia (”U” Cluj) a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene.

FCSB a profitat în a doua repriză și Darius Olaru a reușit „dubla” în minutul 55 și a stabilit scorul final al meciului.

Gigi Becali a anunțat cinci transferuri la FCSB: „Mijlocași aducem prima dată”

Gigi Becali fost nemulțumit de aportul adus de mijlocașii săi și i-a criticat pe Adrian Șut și Mihai Lixandru.

Patronul lui FCSB a dezvăluit că va face „patru-cinci” transferuri în această iarnă, iar prioritari sunt mijlocașii.

„Caut un mijlocaș ca Bourceanu, pistol. Asta caut eu. Cheia fotbalului sunt mijlocașii centrali.

MM i-a găsit, sunt și din țară, nu putem să-i spunem. Patru-cinci jucători luăm. Cât să mai stau după ei? Bă, joacă, nu mai da mingea în aut, nu mai da mingea la adversari.

Tu, Șut, ai fost numărul 1, dar nu mai stau după tine. Normal. Nu mă despart de jucători, le dau banii, că au contracte. Eu nu-mi bat joc de jucători. Le dau salariile și-mi respect cuvântul dat, dar nu mă mai bazez pe el.

Cum el, Șut, care făcea pressing pe fundași, nu mai trece centrul terenului? Nici Lixandru nu mai face. Nu mai faci asta, altul! Mijlocași aducem prima dată. Apoi fundași centrali, fundaș stânga”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

În urma victoriei cu ”U” Cluj, FCSB se află pe locul șapte în Superliga, la egalite cu Oțelul, care se află pe ultimul loc ce duce în play-off.

O familie &icirc;ntreagă, nenorocită de tatăl care m&acirc;na băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptăm&acirc;ni a murit
FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”
Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: ”MM zice că se pricepe”
Gigi Becali urechează un jucător de la FCSB și, apoi, șochează în direct la TV: ”La mine asta contează”
UTA Arad - Metaloglobus, de la ora 15:30! Prima întâlnire din istorie în Superligă, Mihai Teja e ”nașul” lui Adi Mihalcea
Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick
Cum s-a bucurat singur-singurel după golul înscris un tricolor din străinătate
"Olaru, puțin șmecher?" Ce a zis Bergodi după U Cluj - FCSB 0-2
Dinamo bate pe Steaua și încheie pe locul 1!
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”

"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

Refuzuri pe bandă rulantă pentru FCSB: "N-a vrut nici el să vină"

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: "Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!"



"Olaru, puțin șmecher?" Ce a zis Bergodi după U Cluj - FCSB 0-2
Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick
Cum s-a bucurat singur-singurel după golul înscris un tricolor din străinătate
Gigi Becali a trecut la următorul nivel: "E prima dată când fac asta în timpul meciului"
Rapid și Dinamo: cele mai frumoase amintiri din cariera de fotbalist a portarului Emilian Dolha, spuse la Poveștile Sport.ro
Transferuri de titlu la Dinamo! ”Câinii” semnează cu un jucător de la Copa America
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

