Patronul lui FCSB a dezvăluit că va face „patru-cinci” transferuri în această iarnă, iar prioritari sunt mijlocașii.

Darius Olaru a deschis scorul în minutul 32 al partidei de la Cluj, iar șapte minute mai târziu Murgia (”U” Cluj) a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene.

„Caut un mijlocaș ca Bourceanu, pistol. Asta caut eu. Cheia fotbalului sunt mijlocașii centrali.

MM i-a găsit, sunt și din țară, nu putem să-i spunem. Patru-cinci jucători luăm. Cât să mai stau după ei? Bă, joacă, nu mai da mingea în aut, nu mai da mingea la adversari.

Tu, Șut, ai fost numărul 1, dar nu mai stau după tine. Normal. Nu mă despart de jucători, le dau banii, că au contracte. Eu nu-mi bat joc de jucători. Le dau salariile și-mi respect cuvântul dat, dar nu mă mai bazez pe el.

Cum el, Șut, care făcea pressing pe fundași, nu mai trece centrul terenului? Nici Lixandru nu mai face. Nu mai faci asta, altul! Mijlocași aducem prima dată. Apoi fundași centrali, fundaș stânga”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

În urma victoriei cu ”U” Cluj, FCSB se află pe locul șapte în Superliga, la egalite cu Oțelul, care se află pe ultimul loc ce duce în play-off.

