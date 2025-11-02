Basarab Panduru, nemilos cu jucătorul intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali: „A dat vreo două peste tribună”

„L-ați văzut pe Șut unde a tras? A dat vreo două peste tribună. Nu-i ușor să dai peste tribună. E și pistă, e și tribuna înaltă, e greu. A dat două șuturi acolo” , a declarat Basarab Panduru la Prima Sport .

Basarab Panduru a scos în evidență execuțiile slabe ale lui Adrian Șut din meciul de la Cluj.

Roș-albaștrii au urcat pe locul șapte din Superliga și au egalat-o la puncte pe Oțelul Galați, care are un meci în minus față de campioana României.

FCSB s-a impus cu 2-0 în meciul cu ”U” Cluj din Superliga, iar golurile au fost marcat de Darius Olaru.

Mijlocașul central de la FCSB este într-o scădere de formă vizibilă, iar Gigi Becali l-a criticat în mai multe rânduri.

Patronul FCSB a recunoscut că nu a fost mulțumit de evoluția lui Șut nici în partida cu ”U” Cluj, după ce nu cu puțin timp în urmă îl făcea praf.

Gigi Becali l-a criticat aspru pe jucătorul său după greșeala din partida cu Bologna, din Europa League și a spus la acel moment că s-a gâdit să îl schimbe încă din prima repriză.

”Noi am ajuns la echipa asta să fie star Șut, care nici nu conta. Era bun fotbalist, dar el a ajuns star, ia mingea și bate el. Cine ești, bă, tu, să bați? Știi să bați tu ceva? Era Olaru acolo, era David Miculescu, care a dat tare în minge.

Eu am vrut să-l schimb în minutul 10, după ce a greșit la gol. Dar apoi m-am gândit că râde lumea de el, îl distrug, îl demoralizez. Așa trebuie făcut, zice lumea că nu, dar eu nu am văzut la niciun nivel ca unul să piardă mingea așa și să ia gol, doar la noi se întâmplă așa ceva.

La Șut nu e prima, mai are multe de-astea, dar el este star, el driblează. Acolo nu te lasă nimeni să driblezi, bă, nebunule, acolo e pericol mare, e bombă atomică la mijlocul terenului.

N-ai voie să pierzi mingea în viața vieților tale. Dacă n-ai soluție, arunc-o în tribună. Sunt care driblează, dar 120% sunt siguri de dribling. Nu tu, Șut, care până te învârți vine baba cu colacii”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Un gol și două pase decisive a reușit Adrian Șut în 22 de partide jucate în tricoul FCSB-ului.

