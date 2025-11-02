Principalul jucător criticat de Becali a fost Adrian Șut. Mijlocașul nu traversează cel mai bun sezon al său la FCSB și i se reproșează că nu mai este la fel de implicat în joc.

Gigi Becali l-a amenințat pe Adrian Șut cu banca de rezerve



Patronul campioanei l-a amenințat pe Șut cu banca de rezerve, însă a recunoscut că o astfel de modificare nu o poate face acum, ci abia din iarnă, când la FCSB sunt așteptate transferuri. Mihai Lixandru, celălalt închizător al formației bucureștene, a fost și el criticat de Gigi Becali.



"Eu cred că Șut trebuie să rupă puțin banca pentru a-i fi frică. Lui Șut trebuie să-i fie frică pentru a juca. Eu nu pot acum pentru că am problemele pe care le am, dar știu cum să-l fac pe Șut să joace: frica!



Cum adică? Tu făceai presing la fundașii centrali adverși, iar acum nu te mai văd să depășești centrul terenului? Cum vine asta? Înseamnă că n-ai ambiție, ești delăsător. Te fac eu! Te pun să rupi banca și să vezi tu după aia cum joci de frică.



Fotbalul se joacă la mijlocul terenului. Dacă n-ai mijlocul puternic, e problemă. Șut și Lixandru să se gândească mult la asta pentru că vine iarna acum! Măi, Șut, vine iarna, tată! Hai să zicem că Baba Alhassan și Edjouma nu vă pot înlocui, dar vor veni doi și vă înlocuiesc pe voi. E posibil să vină și din România, și din afară.



Șut era cheia noastră, acum nu mai este. Lixandru era războinicul nostru, acum nu mai este. Chiar dacă am câștigat cu 2-0, nu vă laud! Alergați, jucați fotbal. Altfel, nu mai prindeți echipa", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

